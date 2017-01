Ferro felicita Marcelo e enaltece o seu “esforço” para a estabilidade do país

A cooperação institucional entre as duas mais altas figuras do Estado está bem e recomenda-se e a prová-lo está o voto entusiasmado de felicitações de Eduardo Ferro Rodrigues a Marcelo Rebelo de Sousa pelo primeiro ano sobre a sua eleição, em que o primeiro coloca o chefe de Estado como o principal responsável pela “estabilidade” no país.

O presidente da Assembleia da República felicitou esta terça-feira o Presidente da República e, na nota que publicou no site do Parlamento, afirma que “se Portugal é hoje um raro exemplo de estabilidade política e coesão nacional, no respeito pelos compromissos europeus, isso deve-se ao esforço de muitas pessoas e de muitas instituições, à cabeça das quais devemos colocar o actual Presidente da República”.

Ferro Rodrigues lembra que este foi um “ano intenso de acontecimentos em Portugal e no mundo” e realça a “excelente cooperação institucional” entre o Presidente da República e o Parlamento, mas também as “excelentes relações pessoais, sempre importantes para a facilitação da cultura de diálogo estratégico que os portugueses esperam dos órgãos de soberania”.

Marcelo Rebelo de Sousa, seguindo o seu estilo informal, foi o primeiro Presidente eleito a ser recebido na Assembleia da República antes da tomada de posse. Reuniu-se com Ferro Rodrigues quatro dias depois de ser eleito, no Parlamento, no mesmo dia em que teve a primeira audiência e um almoço com Cavaco Silva.

