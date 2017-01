Nem os anos de crise tiraram à Caixa Geral de Depósitos o seu papel de "pilar do sistema" financeiro português. Foi isso que Faria de Oliveira, que esteve durante vários anos à frente da CGD - entrou em 2008 e saiu do banco público já com a troika em Portugal - foi dizer esta tarde à comissão de inquérito à Caixa. Para o ex-gestor, a crise económica foi o principal factor para a dificuldade da banca, mas apesar disso, defendeu, a CGD manteve-se como um “pilar do sistema nacional”.

Aos deputados, Faria de Oliveira começou por defender que a banca é demasiado importante para estar constantemente a ser questionada: “É muito importante que a banca não esteja sempre a ser posta em causa e muitas vezes por questões com escasso fundamento”, defendeu na sua intervenção inicial, acrescentando que a comissão de inquérito à CGD tem responsabilidades: “Espero que o trabalho do Parlamento contribua para uma Caixa mais forte, que se aproveitem os trabalhos do Parlamento para eliminar quais dúvidas, não só sobre a capacidade da CGD para continuar a cumprir as suas missões, mas também sobre a qualidade da gestão da instituição", defendeu.

O ex-gestor da CGD lamentou “casos do passado recente que nunca deveriam ter ocorrido”, sobretudo as constantes questões sobre a credibilidade dos bancos que podem criar uma percepção negativa. “Acaba por pagar o justo pelo pecador”, tendo em conta que muitas vezes as dúvidas são colocadas de forma “distorcida” e “adulteradas”.

A intervenção inicial do ex-líder da CGD foi uma autêntica aula de gestão bancária, defendendo alguns princípios nomeadamente ao nível da concessão de crédito: “Uma decisão de crédito comporta risco - só não se corre risco se não se der crédito”, disse. Na avaliação que faz, Faria de Oliveira encontra um culpado principal: “ A culpa foi da estagnação económica (...) nada tem um impacto tão forte como a forte crise económica”, que provocou, por exemplo, “uma taxa de incumprimento hoje oito vezes superiores às de 2008” . “A banca reflecte sempre o estado da economia”.

Faria de Oliveira esteve desde 2008 a 2011 à frente da CGD e referiu por várias vezes que essa foi uma altura de crise. “Creio que fizemos o melhor possível, o mandato 2008-2010 coincidiu com a crise financeira global e com o arranque da dívida soberana cujo efeitos ainda sofremos. Todo o contexto em que se exercia a actividade bancária sofreu uma alteração de paradigma”, defendeu.

Para o ex presidente da CGD, a política do banco não podia não ser aquela do accionista Estado, garantindo no entanto que manteve os níveis de solvabilidade do banco público apesar de toda a conjuntura negativa.

Nas respostas aos deputados, Faria de Oliveira defendeu como fundamental a permanência do banco público no país vizinho e justificou as imparidades do banco em Espanha. "80% resultam de operações de banca de investimento. Correram mal porque houve uma crise monumental em Espanha", disse aos deputados. "Nada teve a ver com a implementação da Caixa Geral em Espanha", ou seja, não estev relacionado com a sua actividade de banco em geral, mas sim com a parte de banca de investimento.

