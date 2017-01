Depois da TSU, a Uber. PSD volta a ser chave para desencravar “geringonça”

A proposta de regulamentação sobre os veículos descaracterizados, no caso da Uber e Cabify, já foi aprovada em Conselho de Ministros, mas está agora dependente do voto favorável do PSD para passar na Assembleia da República.

Segundo está a avançar o Observador, o executivo não vai contar com comunistas, que discordam da proposta do Governo, nem com bloquistas, que pretendem avançar com uma iniciativa legislativa própria. Fica assim nas mãos dos sociais-democratas desbloquear ou não a questão.

A novela a que se está a assistir em torno do chumbo ou não da redução da TSU, como forma de compensar os patrões pelo aumento do salário mínimo, poderá repetir-se caso o PSD decida, tal como anunciou em relação à TSU, votar ao lado dos partidos à esquerda do PS.

