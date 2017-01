CGD recusa entregar documentos ao Parlamento depois de tribunal o obrigar

A administração da Caixa Geral de Depósitos voltou a responder ao Parlamento que não envia documentação pedida pela comissão de inquérito por ter elementos relativos a clientes e que devem ser mantidos em segredo. A nova resposta da CGD é relevante uma vez que foi tomada depois de o Tribunal da Relação de Lisboa ter decidido que as entidades envolvidas têm de entregar toda a documentação pedida pelos deputados.

“A documentação pedida, além de ainda não estar aprovada na sua totalidade, contém informação relativa a clientes e também informação que, embora respeitando à vida interna da CGD, atenta a sua natureza e sensibilidade, se impõe manter em segredo, para preservação dos seus legítimos interesses, no quadro plenamente concorrencial em que desenvolve a sua actividade”, pode ler-se na carta assinada pelo vice-presidente do Conselho de Administração Rui Vilar e pelo vogal do Conselho de Administração, João Tudela Martins, com data de 23 de Janeiro.

Em causa estava um reforço dos pedidos de documentação feitos pela comissão de inquérito que passava pelos “detalhes” da avaliação feita à carteira de crédito da CGD que “levou ao apuramento de um valor de imparidades a rondar os 3 mil milhões de euros”, desde listagens de créditos e créditos com imparidades, a planos de recuperação de créditos em incumprimento.

A missiva enviada ao Parlamento não refere a decisão da Relação, com data de 18 de Janeiro, e recusa de novo a entrega de documentos, ficando subentendido que o banco público deve recorrer da decisão do tribunal. Se não fosse recorrer, teria disponibilizado os documentos pedidos.

A CGD está ainda nos prazos para reclamar desta decisão, uma vez que esta ainda não transitou em julgado. As entidades foram notificadas no final do dia 18 de Janeiro, estando ainda a decorrer o prazo de 15 dias. Contudo, apesar da reclamação, não é garantido que haja essa possibilidade de recurso. Em decisões anteriores, como alguns especialistas explicaram ao PÚBLICO, a decisão do Supremo Tribunal de Justiça foi a de que não havia recurso possível para este tipo de decisões uma vez que se tratava de uma decisão para ajudar a apurar a verdade e não uma decisão sobre um conflito.

Entretanto, esta terça-feira, a comissão de inquérito vai avaliar uma recusa de António Domingues em entregar os e-mails trocados com o ministro da Finanças, Mário Centeno, sobre a sua nomeação para presidente na Caixa. Nessa discussão, que acontecerá depois da audição do antigo presidente da CGD, Faria de Oliveira, os deputados vão debater os efeitos do acórdão da Relação.

