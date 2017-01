Bloco recusa plano de “compensação” aos patrões

O Bloco de Esquerda entregou o projecto de resolução que amanhã aprovará a cessação da vigência da redução da Taxa Social Única (TSU) para os patrões e recusou qualquer medida compensatória para os empregadores que pagam o salário mínimo aos trabalhadores. Porque, argumentou Pedro Filipe Soares, estes patrões não podem ter qualquer tipo de incentivos para manter políticas de baixos salários.

Falando aos jornalistas no Parlamento, o líder parlamentar bloquista reiterou a intenção de que “nem um cêntimo seja colocado ao serviço” deste tipo de patrões e rejeitou “contaminar” o debate sobre o aumento do salário mínimo com benefícios aos patrões ou incentivos sobre “formas de melhorar a economia, a produtividade e o crescimento”.

Rejeitando discutir qualquer “plano B” porque isso implica “aceitar um plano A, que era o benefício da TSU para os patrões”, assim como a ideia de que devem agora ser compensados pelo chumbo. O dirigente bloquista lembra que o seu partido fez “um acordo pela valorização dos salários”, por isso recusa “dar um passo atrás para que os patrões sejam beneficiados por manterem os salários baixos”.

“A existir qualquer compensação, ela seria aos trabalhadores que, se fossem pagos pela sua produtividade, os aumentos ao longo das últimas décadas ficaram sempre abaixo do que deviam, e se acompanhassem seria de cerca de 900 euros por mês”, calcula o deputado do BE. O Bloco, vincou, está “disposto a discutir medidas de apoio à economia, como o combate às rendas da energia ou alterações ao PEC”, que “ajudam à dinâmica económica e valorizam os salários”, e para “defender o trabalho, o crescimento da economia, garantir maior redistribuição de riqueza”. Mas isso deve ser feito em separado do debate da TSU.

