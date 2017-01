Governo dá dez dias aos serviços para evitarem recurso a especialistas externos

Quando o dirigente de um serviço pretender contratar no exterior da Administração Pública o fornecimento de estudos, pareceres, projectos e consultoria terá passar a dar dez dias a outros serviços do seu ministério para que estes possam manifestar interesse em satisfazer eles próprios esses serviços.

A regra está definida numa versão preliminar da proposta de decreto-Lei de Execução Orçamental que irá ser discutida em conselho de ministros, tendo como objectivo garantir que os serviços do Estado apenas recorrem ao outsourcing caso seja efectivamente necessário. Essa meta está prevista no Orçamento do Estado para 2017 e agora o Governo pretende estabelecer a forma como passar a intenção à prática.

Na proposta de decreto-lei, prevê-se que, numa primeira fase, o dirigente máximo do serviço, antes de contratar no exterior trabalhos especializados tem de verificar e fundamentar “a impossibilidade de os mesmos serem realizados pelos recursos próprios”. No entanto, só isso não basta.

A seguir deve apresentar esta intenção de contratação “junto das entidades abrangidas pelo respectivo programa orçamental” e esperar que estes se possam pronunciar. Apenas passados dez dias sem que haja qualquer demonstração de interesse dos outros serviços é que se “considera demonstrada a impossibilidade de satisfação do pedido por parte dos serviços, organismos ou entidades da Administração Pública, no quadro do mesmo ministério e dos serviços partilhados”.

O prazo exigido é menor, de apenas cinco dias, caso o serviço a contratar seja relacionado com representação judiciária e mandato forense.

É ainda dada a possibilidade aos dirigentes de traçarem planos de actividades onde prevêem desde logo o recurso futuro a contratações de serviços como estudos, pareceres, projectos e consultoria. Neste caso, contudo, é dado um prazo de 30 dias para que os outros serviços do ministério se pronunciem.

O decreto-lei de Execução Orçamental, aprovado normalmente no início de cada ano, define de que forma é que deve ser levada à prática aquilo que está definido no Orçamento do Estado que foi aprovado. É através deste documento que os Governo tentam garantir que a execução orçamental não foge àquilo que está previsto.

