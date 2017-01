Documentário Eusébio - História de uma Lenda nos cinemas a 23 de Março

O filme Eusébio – História de uma Lenda, do realizador Filipe Ascensão, estará nos cinemas a 23 de Março, documentando a vida do antigo futebolista internacional português e do Benfica.

PUB

Segundo a promotora, o filme pretende relatar "o lado mais íntimo e humano" do antigo jogador, “desde os tempos de menino, que sonhava ser jogador da bola, até ser consagrado como o melhor jogador do mundo”.

Além de depoimentos do próprio Eusébio, a obra conta com contributos de antigos companheiros e futebolistas de renome, como são os casos de Hilário, António Simões, Cristiano Ronaldo, Luís Costa, Rui Costa, Bobby Charlton e também da sua mulher, Flora.

PUB

No trailer, apresentado nesta terça-feira, na véspera do dia em que Eusébio completaria 75 anos, o actual melhor futebolista do mundo e Bola de Ouro, Cristiano Ronaldo, lembra Eusébio.

“Vi muitos vídeos dele, muitos arquivos, muitas imagens, e era um fenómeno. Para mim era o exemplo como jogador”, refere Cristiano Ronaldo.

Também Rui Costa, dirigente e ex-futebolista do Benfica, lembrou como todos ficaram impressionados quando Eusébio pisava o relvado do estádio e era ovacionado pelos adeptos benfiquistas.

“Nunca vi uma pessoa ser aplaudida num estádio, durante tanto tempo, já estando aposentado há 15/20 anos. Para nós [jogadores] foi tremendo, olhávamos uns para os outros e perguntávamos ‘o que é isto’?”, contou Rui Costa.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Eusébio morreu a 5 de Janeiro de 2014, vítima de insuficiência cardíaca, a alguns dias de completar 72 anos, e merecendo homenagens de vários pontos do mundo.

A 3 de Julho de 2015, os restos mortais do antigo jogador, símbolo do futebol português e considerado um dos maiores desportistas de sempre, foram transladados para o Panteão Nacional.

PUB