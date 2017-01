Até Roger Federer está surpreendido consigo

Após seis meses de paragem e três encontros, não oficiais, à melhor de três sets, Roger Federer chegou ao Open da Austrália, com o objectivo de chegar “à quarta ronda, quanto muito aos quartos-de-final”. Nesta terça-feira, o suíço de 35 anos mostrou-se surpreendido com a sua 13.ª presença em meias-finais do Grand Slam australiano, onde vai defrontar o compatriota Stan Wawrinka, campeão em Melbourne, há três anos.

“Sempre senti que podia ser perigoso num determinado dia, mas à medida que o torneio iria avançar, talvez a minha energia fosse diminuindo ou algo do género. Ganhar encontros consecutivos à melhor de cinco sets, frente a adversários de qualidade, essa era a questão; se iria consegui-lo fazer tão cedo no regresso. Agora, estou nas meias-finais, sentindo-me bem, jogando bem… é uma enorme surpresa para mim”, admitiu Federer, após dominar o alemão Mischa Zverev (50.º), por 6-1, 7-5 e 6-2, em hora e meia.

Tudo aconteceu demasiado rápido para que Zverev pensasse, sequer, em repetir a proeza da ronda anterior, em que eliminou Andy Murray. Depois de ceder o primeiro set em 19 minutos, Zverev teve o mérito de reagir e de evitar uma derrota tão rápida como a registada no anterior duelo, em 2013: 6-0, 6-0 em 40 minutos. O alemão continuou a avançar para a rede como fez frente ao número um mundial e com uma série de 10 pontos ganhos colocou-se na frente do segundo set, por 3-1. O campeão de 17 títulos do Grand Slam manteve a calma e devolveu o break, mas ainda viu Zverev a dois pontos de vencer o set, quando serviu a 4-5, 30-30, antes de ganhar os seis pontos seguintes.

Federer, que terminou o encontro com 65 winners, defronta, nesta quarta-feira Wawrinka, com quem perdeu somente em três das 21 ocasiões em que se defrontaram e sempre em terra batida.

Wawrinka surgiu na Rod Laver Arena com a perna esquerda ligada mas nem a pequena lesão, nem Jo-Wilfred Tsonga o impediram de vencer o francês, por 7-6 (7/2), 6-4 e 6-3, em duas horas e um quarto.

No torneio feminino, Coco Vandeweghe (35.ª mundial) ganhou com mérito a possibilidade de discutir um lugar na final com a ídolo Venus Williams (17.ª), a quem pediu um autógrafo quando tinha 12 anos. A norte-americana de 25 anos disparou 31 winners para ultrapassar Garbiñe Muguruza (7.ª), com os parciais de 6-4, 6-0. Já a veterana de 36 ano e finalista aqui em 2003, superou a russa Anastasia Pavlyuchenkova (27.ª), por 6-4, 7-6 (7/3).

No torneio júnior, Duarte Vale (16.º no ranking mundial do escalão) avançou para os oitavos-de-final, ao derrotar o australiano Moerani Bouzige (79.º), por 6-4, 6-3.

