Stephen Colbert leva o seu humor sagaz à apresentação dos Emmys

A 69.ª cerimónia dos Emmy Primetime Awards vai ser encabeçada por Stephen Colbert, naquele que será o primeiro evento do género orientado pelo apresentador da CBS. Colbert, que tomou as rédeas do The Late Show aquando da saída de David Letterman em 2015 e serve de apresentador e produtor executivo no programa, é a mais recente estrela dos talks-shows norte-americanos a apresentar uma cerimónia de prémios. No ano passado, James Corden, o outro grande nome da CBS, apresentou os Tony Awards e, em Novembro, a Variety revelou que o criador de Carpool Karaoke iria apresentar a edição dos Grammys deste ano.

A CBS segue, assim, o exemplo das estações concorrentes ABC e NBC, que nos últimos anos escolheram várias estrelas do seu prime-time como anfitriões dos Emmys. Jimmy Kimmel foi o apresentador do evento do ano passado, na ABC (e já deu o salto para edição dos Óscares deste ano), Seth Meyers foi o anfitrião em 2014, e Jimmy Fallon teve os Emmys a seu cargo em 2010, com transmissão na NBC. A emissão da cerimónia vai alternando a cada ano entre a ABC, a CBS, a Fox e a NBC.

“Stephen é um grande mestre-de-cerimónias no que diz respeito a talentos criativos, e tal como vimos nos últimos meses, tem uma paixão destemida pela televisão”, disse Jack Sussman, vice-presidente executivo da NBC Entertaiment, citado pela Variety, sublinhando o objectivo de premiar o melhor da televisão e, ao mesmo tempo, “entreter os espectadores com a energia criativa e a comédia distinta de Stephen Colbert”. Hayma Washington, administrador e CEO da Academia da Televisão, realçou que o apresentador é um “formidável homem do mundo do espectáculo”.

O apresentador é ele próprio dono de nove Emmys pelo trabalho desenvolvido entre 2005 e 2014 no The Colbert Report, programa emitido durante nove anos no canal Comedy Central. Nos últimos anos, a cerimónia tem-se visto a braços com um decrescente número de audiências e, segundo a Rolling Stone, a decisão de chamar Stephen Colbert mostra que “a CBS está à espera de que as pessoas estejam interessadas numa emissão com mais inclinação política”. A verdade é que as piadas de Jimmy Kimmel sobre o então candidato presidencial Donald Trump na cerimónia do ano passado tiveram boas críticas e o viral discurso político de Meryl Streep marcou o sucesso dos Globos de Ouro no mês passado.

Stephen Colbert é conhecido pelo comentário político que faz no seu programa e parece não ignorar a missão para que foi chamado. É que, recentemente, o apresentador disse: “Esta será a maior audiência de sempre a assistir aos Emmys, ponto final. Tanto presencialmente como no resto do mundo." Esta é uma referência clara ao primeiro comunicado de imprensa emitido por Sean Spicer, assessor da administração Trump, que clamava que a oficialização da presidência de Donald Trump tinha juntado “a maior audiência de sempre a assistir a uma tomada de posse, ponto final. Tanto presencialmente como no resto do mundo”. Previamente, tinham sido reveladas fotografias aéreas que indicavam uma diferença entre a multidão que recebeu Barack Obama em 2009 e a menor adesão ao evento de 20 de Janeiro.

Além de ter a seu cargo o programa da CBS, Colbert apresentou o ano passado os prémios Kennedy (que distinguem cinco artistas de cada categoria pela sua contribuição nas artes performativas e na cultura americana) e o especial da noite de eleições presidenciais norte-americanas do canal Showtime. A cerimónia dos Emmys será transmitida a 17 de Setembro a partir do Microsoft Theater, em Los Angeles, e a lista de nomeados é revelada a 13 de Julho.

