Maceo Parker actua em Julho no festival EDP Cooljazz

O saxofonista norte-americano Maceo Parker, que fez parte da banda de James Brown, actua no dia 20 de Julho nos jardins do Marquês de Pombal, em Oeiras, no 14.º festival EDP CoolJazz.

Maceo Parker, que colaborou com Pedro Abrunhosa no álbum Viagens (1994), é o segundo nome do certame a ser anunciado, depois do britânico Jamie Cullum, que actuará a 29 de Julho, no Parque dos Poetas, também em Oeiras.

Parker foi saxofonista de James Brown (1933-2006) na década de 1960, "na altura considerado um dos pioneiros do funk moderno e do hip-hop", lembra o comunicado do festival a anunciar o seu regresso a Portugal. Estes são ritmos que irá apresentar no palco oeirense, acrescenta a organização, "de uma forma "mais 'cool', o 'funky' e o 'groove', tão próprios, e que fazem parte da tradição do EDP CoolJazz".

Na década de 1970, Maceo Parker colaborou com George Clinton e, ao longo da carreira, foi somando parcerias com nomes como Ray Charles, Ani Difranco, James Taylor, De La Soul, Dave Matthews Band, Ptince e os Red Hot Chilli Peppers. Nos anos de 1990, apresentou os seus próprios projectos, o CD Roots Revisited (1990), que esteve dez semanas no top Billboard's Jazz, e Mo' Roots (1991), ao qual se seguiu a gravação em concerto, Life on Planet Groove (1992).

Em 2003, recebeu o Pioneer Award da Rhythm and Blues Foundation, pela sua contribuição para este género musical. Em 2012, em Paris, recebeu o Prémio Victoire de La Musique de Carreira.

O músico inicia no próximo mês de Fevereiro uma digressão pelos Estados Unidos, que abre no dia 11 no Buskirk-Chumley Theater, em Bloomington, no Estado de Indiana. No dia 31 de Março estará já na Europa, para outra digressão que começará no Klubsaal, em Zurique, na Suíça.

O seu mais recente álbum, Roots & Groves, divide-se em dois CD, um dedicado a Ray Charles e outro intitulado Back to Funk.

