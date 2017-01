Vai ser relançado o centro que ajuda mulheres a combater o desemprego

Sara, nome fictício, tinha 38 anos, estava sem trabalho, tinha uma criança menor à sua responsabilidade e tinha problemas de apresentação visual quando recorreu aos serviços do Centro de Desenvolvimento de Carreira. “Ajudaram-me de todas as formas possíveis e imaginárias”, diz, considerando este apoio “fundamental e extremamente importante para alguém que estava completamente perdida, num beco sem saída”. Passados cerca de dez meses, trabalha como empregada doméstica. “Apesar de não ser a minha área (antes trabalhava no atendimento ao público) estou muito feliz”, conta Sara que, finalmente, consegue conciliar o horário de um trabalho com o tempo para tomar conta do filho.

Depois de um período de reestruturação, reabre esta quarta-feira o centro que ajudou Sara e que ajuda outras mulheres a combater problemas de índole profissional: o desemprego, a conciliação da vida pessoal com o trabalho, a falta de competências e situações conflituosas do dia-a-dia. O Centro de Desenvolvimento de Carreira faz parte da organização Dress for Success cuja missão é proporcionar uma rede de apoio a mulheres, promovendo a sua independência económica e financeira.

Este centro “consiste num espaço que pretende apoiar mulheres”, sobretudo “na sua vida profissional ou em situação de desemprego”, esclarece Sofia Contente, coordenadora do centro. Entre as actividades desenvolvidas estão a elaboração ou revisão de currículos, preenchimento de propostas de trabalho ou preparação para entrevistas. Este processo é feito em articulação com a “Boutique” da organização, em que as clientes podem, com a ajuda de uma consultora, “repensar a sua imagem profissional e levar, de forma totalmente gratuita, roupas profissionais em excelente estado” diz Sofia Contente.

O Centro de Desenvolvimento de Carreira passou “por um período de ajustamento”, tendo-se iniciado em Fevereiro de 2016 uma reestruturação deste espaço que agora se encontra “mais focado naquilo que são os objectivos da Dress for Success e alinhado com as necessidades da realidade portuguesa”.

“A angústia face ao desemprego, sobretudo de longa duração, é algo com que nos deparamos todos os dias”, revela Sofia Contente, referindo que existem outras complicações como o burnout e a dificuldade em gerir a vida pessoal e profissional. O apoio, segundo esta responsável, vai além das mulheres. “Cada pessoa é uma história de vida e representa, muitas vezes, uma família e ao ajudarmos aquela pessoa estamos a ajudar e a apoiar o bem-estar da família”. Sofia Contente diz que o projecto “tem tido casos de sucesso”. A Dress for Success funciona de forma quase exclusiva de trabalho voluntário, contando com o apoio de cerca de 40 pessoas.

Apesar de não ter estado completamente interrompido, o centro não estava a funcionar a 100%, prestando “apoio pontual no âmbito de projectos específicos”. “Agora, sim, está aberto a todas as pessoas.”

Para esta quarta-feira, dia 25 de Janeiro, está agendada a primeira fase do relançamento do Centro de Desenvolvimento de Carreira: um seminário na área de recursos humanos e gestão de pessoas. A sessão – cujas inscrições já estão esgotadas – decorre no auditório CIUL, no Picoas Plaza e conta com a participação de vários oradores relacionados com a temática em destaque, como Sandra Brito Pereira, da Jerónimo Martins, Graça Rebocho, da Fundação PT, ou Catarina Zagalo, da Deloitte.

O relançamento do centro de desenvolvimento está dividido em três fases: para além da sessão desta quarta-feira, vai-se realizar um segundo seminário na área da economia social e um terceiro “direccionado para pessoas em situação de desemprego”. Este último seminário desdobra-se em quatro workshops gratuitos. Os restantes seminários são igualmente gratuitos, estando sujeitos a inscrição prévia. “Este ano queremos ser ainda mais activos e intervencionistas na área social e de empregabilidade, como tal iremos levar a cabo várias actividades nesse sentido, sempre alinhadas com a nossa missão”, diz a presidente da Dress for Success Lisboa, Teresa Durão.

A Dress for Success é uma organização internacional sem fins lucrativos, criada em 1997 nos Estados Unidos. Em Portugal, a organização existe há menos tempo: depois de ver um programa de Oprah Winfrey relacionado com a instituição, Fernanda Machado escolheu alguns fatos para doar ao projecto, mas apercebeu-se que ainda não existia representação em Portugal. Fernanda submeteu a candidatura e, em 2012, nasceu a Dress for Success Lisboa, “particularmente dirigida a mulheres com poucos recursos económicos”, lê-se no site da iniciativa.

