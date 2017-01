Falta de pilotos leva companhias a baixar os critérios de admissão

O aumento da procuta, a formação dispendiosa e pouco acessível tem levado as companhias aéreas em todo o mundo a facilitar a colocação de novos pilotos, descendo os requisitos de admissão para cada vez menos horas de experiência de voo. A opinião é sublinhada por Miguel Silveira, presidente da Associação Portuguesa de Pilotos de Linha Aérea (APPLA), em entrevista ao Diário de Notícias. De acordo com a Boeing, até 2035 o sector da aviação mundial vai precisar de 617 mil novos pilotos.

Para a APPLA, a menor exigência é “preocupante, tal como para os organismos internacionais e as próprias companhias aéreas”.

“O ensino melhorou, os simuladores também, mas as exigências foram diminuindo. Para entrar na TAP, já só pedem 300 horas [quando já foi de1500 horas]”, nota Cassiano Rodrigues, fundador da única escola a norte, a Nortávia.

Miguel Silveira sublinha que “têm saído mais pilotos para o estrangeiro”, uma vez que, “em termos de impostos as condições são mais favoráveis". O presidente da APPLA destaca que o mais preocupante são os pilotos séniores que temem o modelo de privatização. “A TAP até paga salários semelhantes aos oferecidos lá fora, mas o Estado leva 50% em impostos”.

De acordo com os números mais recentes da Autoridade Nacional da Aviação Civil (ANAC), entre 2014 e 2015 Portugal perdeu 834 (17%) de um total de 4868 pilotos. Destes, 142 eram pilotos de linha aérea (7,5%), 438 pilotos comerciais (25,3%) e 228 privados (52,3%).

A ANAC acrescenta ainda que, todos os anos, Portugal forma cerca de 200 pilotos, mas muitos pedem licenças noutros países, tornando-nos "exportadores" de pilotos profissionais.

Por exemplo, a G Air, a maior escola de pilotos em Portugal, onde nos últimos dois anos ingressaram cem a 150 alunos em cursos de piloto orientados para companhias aéreas com a duração média de 16 meses, Nélson Ferreira, vice-presidente, diz que no mesmo período "foram colocados perto de 60 alunos na Ryanair, 20 na TAP, dez na easyJet, dez em companhias do Médio Oriente e 30 noutras companhias".

De acordo com a TAP, exceptuando reformas, no ano passado as saídas de pilotos não representaram mais do que 1,2% do total de 944 pilotos, sendo que nos últimos três anos admitiu 145 pilotos.

Condições de trabalho

Na TAP, os salários rondam os nove mil euros mensais. Por comparação, o jornal destaca as condições oferecidas por outras empresas de aviação, nomeadamente as companhias asiáticas. A Spring Airlines oferece um salário anual de cerca de 240 mil euros líquidos, 40 dias de férias pagas, viagens e horários de trabalho de apenas cerca de 160 dias para contratos de três anos, renováveis. Já a Emirates oferece salários anuais a rondar cem mil euros limpos e paga casa, seguro de vida, de saúde e colégio aos filhos dos pilotos.

Já na Europa, as companhias low-cost pagam salários um pouco menores, sujeitos a impostos, mas oferecem a possibilidade de serem promovidos a comandantes em apenas três ou quatro anos.

