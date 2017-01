Directores demissionários do Centro Hospitalar do Algarve ficam em funções até ao Verão

Os directores clínicos do Centro Hospitalar do Algarve (CHA) tinham apresentado um pedido de demissão, que disseram ser “irrevogável”, mas nesta segunda-feira, dia dado como prazo limite para continuarem no cargo, reuniram-se com o ministro da Saúde, em Lisboa. A ameaça de abandono fica em suspenso até à entrada do Verão.

O ministro Adalberto Campos Fernandes atendeu a uma parte das reivindicações médicas, prometendo que vai dar autonomia às direcções clínicas dos hospitais de Faro e do Barlavento-Portimão, embora mantenha os actuais administradores do CHA e o mesmo modelo de gestão.

O representante distrital da Ordem dos Médicos, Ulisses Brito (um dos directores de departamento clínico demissionários), justificou: “O ministro mostrou estar empenhado em resolver os problemas que mais afectam os hospitais do Algarve”, no que diz respeito à falta de investimento, de equipamento e de recursos humanos. Assim, correspondendo ao apelo do governante, adiantou, os directores clínicos continuam em funções até Junho, com a promessa de que durante os próximos meses se realizarão “reuniões intercalares” entre os profissionais de saúde e a tutela para avaliar até que ponto o plano acordado vai ser cumprido.

A reunião, que se prolongou por toda a tarde, contou ainda com a presença do conselho de administração do CHA e da presidência da Administração Regional de Saúde (ARS), bem como de todos os directores de departamento.

O bom atendimento nos hospitais do Algarve é um valor em queda livre desde 2011. “Temos na região um Serviço Nacional de Saúde que está decrépito”, afirmou a subdirectora clínica do Centro Hospitalar do Algarve Ana Lopes, na semana passada, na comissão parlamentar de Saúde, durante uma audição promovida pelo CDS-PP.

Os dados apresentados pela Administração Central do Sistema de Saúde em 2016, sublinhou, mostram que o Algarve apresenta “o pior resultado dos hospitais nacionais” no que diz respeito a demora para consultas, cirurgias em atraso e tempos de internamento.

Na mesma audição, o director do departamento de cirurgia, João Ildefonso, corroborou as críticas de Ana Lopes no que diz respeito à falta de equipamento e à existência de aparelhos obsoletos e avariados. E sublinhou: “Sentimo-nos derrotados.”

Neste momento, disse, “há 9058 doentes a aguardar cirurgias, mas o mais grave é que 20% já ultrapassaram o tempo de espera máximo garantido e cerca de 10% estão há mais de 12 meses a aguardar cirurgias”. Por isso, declarou então, o pedido de demissão era mesmo “irrevogável”, justificando a utilização desse termo perante os deputados por se encontrar em ambiente político.

No ano passado, os hospitais públicos algarvios transferiram para clínicas privadas 50.675 doentes. A lista para consultas externas — só no departamento de cirurgia — chega aos 12.197 utentes.

