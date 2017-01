Marcelo visto por 1,2 milhões na SIC, mas jornal da TVI teve mais espectadores

O Jornal da Noite da SIC, durante o qual foi transmitida a entrevista ao Presidente da República, foi seguido no domingo à noite por 1,162 milhões de pessoas. Porém, o noticiário da hora de jantar mais visto foi o Jornal das 8 da TVI, que conseguiu prender a atenção de 1,230 milhões de espectadores.

Para a sua primeira entrevista a uma televisão desde que assumiu o cargo de Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa recebeu os jornalistas da SIC no Palácio de Belém para uma conversa de 40 minutos, em directo, no mesmo horário em que, durante muitos anos, comentou a actualidade nacional na TVI e na RTP1. No caso da TVI, Marcelo era considerado a âncora do jornal de domingo.

Já no dia 1 de Janeiro, a mensagem de Ano Novo de Marcelo Rebelo de Sousa ficara atrás dos telejornais e programas de entretenimento dos canais privados, tendo sido seguida por 639 mil espectadores.

De acordo com os dados da GfK analisados e divulgados pela Marktest/MediaMonitor, o Jornal das 8 (TVI) teve um rating de 12,7% (a que correspondem 1,253 milhões de pessoas) e um share (quota de mercado àquela hora) de 24,8%. Já o noticiário concorrente, o Jornal da Noite (SIC) onde este Marcelo, ficou-se, ainda que perto, pelos 12% de rating (1,162 milhões) e 23,6% de share.

O grande prejudicado acabou por ser o Telejornal da RTP1, relegado para o rodapé do top 15 dos mais vistos do dia, com apenas 523 mil espectadores.

A dois dias de completar um ano da sua eleição para Presidente, Marcelo considerou que “não há impasse na vida política” portuguesa, disse-se tranquilo com a situação política, financeira e social, e acredita ter ajudado à “descrispação” nestes primeiros dez meses de mandato no Palácio de Belém.

Olhando para o top dos programas mais vistos da televisão portuguesa neste domingo, o terceiro do ranking foi a gala do reality show da TVI Desafio Final: Agora ou Nunca, vista por 1,143 milhões de espectadores, seguida pelo programa de entretenimento familiar Agarra a Múisica, da SIC, que registou 1,104 milhões de espectadores (emitido à mesma hora da gala da TVI).

