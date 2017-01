Membros espanhóis do Daesh apelam a ataque na Península Ibérica

As forças de segurança e serviços de inteligência espanhóis interceptaram mensagens de cidadãos espanhóis actualmente na Síria e no Iraque ao serviço do Daesh. Dirigidas às células terroristas escondidas em Espanha, as mensagens são claras nas ordens: “Atacar, atacar, atacar”, cita o El Mundo.

“Temos de fazer alguma coisa. O que é mais tem de acontecer para passarem à acção?”, continua a mensagem. De acordo com os especialistas citados pelo jornal espanhol, os terroristas esperam uma resposta às detenções efectuadas pelas autoridades espanholas.

De acordo com os números dos serviços secretos espanhóis, que estão a investigar cerca de 800 pessoas, é possível que existam cerca de uma centena de indivíduos prontos para “passar à acção”. O cenário mais provável, continuam os especialistas, é um ataque por parte de um “lobo solitário”. Na passada semana foi detido um suspeito que se enquadrava neste perfil. O cidadão marroquino tinha residência em Espanha, onde foi detido, e é suspeito de liderar uma célula militar islâmica dedicada ao recrutamento de voluntários para viajar para a Turquia.

O El Mundo cita ainda o mais recente relatório ao qual teve acesso e que sublinha a existência de várias plataformas pró-Daesh que, por exemplo, são rápidas a traduzir comunicados do grupo terrorista, contribuindo assim para a proliferação das mensagens e recrutamento.

Desde 2012 até Outubro de 2016 já foram detidas 186 pessoas, num total de 86 operações em território espanhol. Barcelona e Madrid foram as duas cidades que registaram o maior número de detenções, 50 e 26, respectivamente.

