Trump vai ser processado por violar a Constituição

Donald Trump é Presidente dos Estados Unidos há três dias, mas irá enfrentar já esta segunda-feira o primeiro processo judicial enquanto líder dos EUA, sob acusação de violação da Constituição norte-americana. A notícia foi avançada pelo New York Times, que detalha os pormenores do grupo de especialistas constitucionais que lideram a iniciativa. O Citizens for Responsibility and Ethics in Washington (CREW), um grupo que litiga casos perante o Supremo Tribunal dos EUA e antigos advogados de ética na Casa Branca, invoca a emoluments clause, uma cláusula que proíbe um membro eleito de aceitar pagamentos de governos estrangeiros, e acusa o novo Presidente dos EUA de estar exposto a pressões e riscos de suborno, que prejudicam a imparcialidade e autonomia das suas decisões.

“Dado que Trump se recusa a alienar os seus negócios, continua a receber dinheiro e favores de governos estrangeiros, através dos convidados e eventos nos seus hotéis, arrendamentos dos seus edifícios e negócios imobiliários no estrangeiro. Trump faz negócios com países como a China, índia, Indonésia e Filipinas e agora que é Presidente, quando a sua empresa aceita regalias dos governos destes países trata-se de uma violação à Constituição”, argumenta o grupo de advogados no comunicado partilhado este domingo.

Os autores do processo, que não procuram consequências financeiras para Trump, pedem que o Presidente seja impedido de receber pagamentos de governos estrangeiros. Na lista de “proibições” citadas pelo grupo de especialistas constitucionais estão os pagamentos feitos nos seus hotéis e campos de golfe, de aceitar empréstimos de bancos controlados por governos estrangeiros e dinheiro de alugueres dos seus edifícios a entidades governamentais.

“Os autores da Constituição eram historiadores”, sublinhou Deepak Gupta, um dos advogados do grupo, citado pelo New York Times. “Perceberam que uma das formas que podia fazer a República falhar é deixando que influência estrageira interfira e possa corromper os nossos líderes eleitos”, continua.

“Quando o Presidente Trump se sentar à mesa para negociar acordos comerciais com estes países, o povo americano não terá forma de saber se ele também pensa nos lucros do homem de negócios Trump”, lê-se no documento.

“Trump tem vindo a repetir nas suas declarações ‘América primeiro’, por isso acreditávamos que iria seguir a Constituição, uma vez que foi escrita para garantir que os nossos líderes estão a pensar primeiro nos americanos e não nos governos estrangeiros”, argumenta Noah Bookbinder, director executivo da CREW.

We hoped the president would take care of his unconstitutional foreign payments. He didn't. So @CREWcrew is suing. https://t.co/mKqtxCaBP7 — Noah Bookbinder (@NoahBookbinder) January 22, 2017

“Não queríamos chegar a este ponto. Tínhamos esperança que o presidente Trump fizesse o que fosse necessário para não violar a Constituição antes de tomar posse, mas ele não fez nada. As violações constitucionais são sérias e por isso somos obrigados a tomar medidas legais”, justifica Bookbinder.

Eric Trump, filho de Donald Trump e vice-presidente da Trump Organization, já reagiu e responde que a empresa até fez mais do que a lei obriga. O herdeiro dos negócios do Presidente argumenta que se trata de um assédio político, o que “é muito, muito triste”, disse numa entrevista este domingo. Na entrevista, o vice-presidente do império imobiliário de Trump acrescentou que a Trump Organization já concordou em doar o dinheiro que chega de governos estrangeiros ao Departamento do Tesouro dos EUA.

Os representantes legais de Trump argumentam que a cláusula apenas impede líderes oficiais de aceitarem presentes de governos estrangeiros e que a restrição prevista na Constituição não é aplicável a pagamentos de negócios, como facturas de quartos de hotel, por exemplo, escreve a BBC.

A questão do conflito de interesses já tinha sido colocada ainda durante a campanha. À data, Trump respondeu que os eleitores norte-americanos sabiam que era um empresário e que não era legalmente obrigado a afastar-se dos seus negócios.

Não obstante, a pressão levou Trump a anunciar que iria abdicar do controlo dos seus negócios, e que colocaria a liderança dos dos mesmos nas mãos dos filhos. Trump chegou a realizar uma conferência de imprensa, a 15 de Dezembro, onde exibiu várias pastas onde estariam os documentos que já tinha assinado, tal como foi garantido pela sua advogada.

Hence, legal documents are being crafted which take me completely out of business operations. The Presidency is a far more important task! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 30, 2016

No entanto, de acordo com o site de jornalismo de investigação Propublica, à sua tomada de posse, na passada sexta-feira, Trump não tinha apresentado os documentos necessários para concretizar legalmente este afastamento dos seus negócios. O Propublica questionou os reguladores de Nova Iorque, Florida e Delaware sobre se estes documentos tinham dado entrada até sexta-feira depois das 15h, e todos eles responderam da mesma forma: não.

Norman L. Eisen, um advogado de ética da Administração Obama, que integra o grupo liberal, acrescenta que o processo é também uma forma de obrigar o Presidente dos EUA a revelar o seu histórico de impostos, uma vez que esse registo é necessário para perceber que tipo de receitas e pagamentos Trump recebeu de governos estrangeiros.

