Tony Klauf fez do ilusionismo uma vida, e agora tem um tesouro para partilhar

Pede que que lhe chamemos Klauf, Tony Klauf. O Ilusionista que participou em alguns espectáculos de beneficência na década de 70 desapareceu dos palcos aos 21 anos, mas, na sua segunda encarnação, ergueu, em quase quatro décadas, uma colecção impressionante de livros, revistas, cartazes e outros materiais promocionais e toda uma panóplia de objectos e matérias-primas para números que nos habituamos a ver nos espectáculos de Magia - palavra de que ele não gosta, mas a isso já lá iremos. O tesouro de Tony Klauf está guardado num armazém em Vila Nova de Gaia, a pedir uma instituição que se interesse e outros cuidados que este homem, a chegar aos 60, e com alguns problemas de saúde, teme já não lhe conseguir dar.

O seu primeiro truque era simples. Apontou a nossa atenção para uma coisa qualquer e, enquanto isso, dobrou um guardanapo de papel no qual escrevera uma palavra que o jornalista teria de adivinhar. O resultado não cabe aqui. Não vale a pena estragar a história. “No ilusionismo é preciso que nos deixemos deslumbrar, para desfrutar. De outra forma, ficamos desiludidos”, avisa. Basta que se saiba que foi com este número, folheado no livro Arte Mágica, um Entretenimento Para Todas as Idades, de Eduardo Relvas, que Tony Klauf, então António Ribeiro, entrou, adolescente, num mundo que nunca deixou de ser o seu.

Tony Klauf nasceria uns anos depois, cinco minutos antes de ele entrar para um espectáculo de beneficência que, na tropa, o levou com os companheiros de unidade ao hospital Conde Ferreira, no Porto. Fez sorrir pessoas que ali estavam internadas, algumas sem ver a família há 45 anos. E recorda isso como outro baptismo, o de palco. Pintor de automóveis desde os 11 anos, tinha ali algo que adorava fazer, mas que nunca fez por dinheiro. Aos 21, ao abrir a sua própria empresa, o tempo esfumou-se, sem magia, entre carros para reparar. Mas a paixão ficou lá.

O resultado dela, quarenta anos passados, está à vista neste lugar mágico que Tony Klauf construiu em Gaia, num armazém. Por fora, a casa parece pequena, mas, uma vez lá dentro, faltaria sempre tempo para ver tudo, e faltarão, neste texto, palavras para dizer o que se viu. Dispersos por várias divisões, em dezenas de metros lineares de armários, este homem arquivou milhares de documentos – entre livros da especialidade, revistas, opúsculos, postais, fotos e outros elementos sobre inúmeros artistas portugueses e estrangeiros.

Mas isso é apenas numa divisão em que cabe também uma parte do material para execução de números de ilusionismo, muito dele proveniente da Magiarte, uma antiga casa de artigos para esta arte de palco cujo recheio comprou com uns amigos, na década de 80, e que por desinteresse dos outros acabou todo na sua mão. Cartas, dados, dedos falsos, ímanes...só faltam coelhos, mas esses compram-se noutros sítios. O ilusionismo junta a física, a química, a óptica e muitas outras ciências, explica, tentando justificar tudo o que a vista alcança. Boa parte do que ali está foi já catalogado e guardado em caixas, para ganhar espaço. Mas há muito ainda a precisar de organização. “Se eu desaparecesse e alguém visse isto, talvez não soubesse para que serve”, admite.

A preocupação com o destino do seu trabalho é evidente, ainda que pouco tenha feito, em termos de contactos, para lhe encontrar um lugar com melhores condições. Há uns anos, era ainda Luís Filipe Menezes autarca de Gaia, contactou o executivo municipal, diz, mas, não tendo vislumbrado “grande interesse”, desistiu. Confessa que não falou ainda com a equipa de Eduardo Vítor Rodrigues ou com alguém no Porto, outra hipótese que veria com bons olhos. Gostava, admite, que toda a documentação fosse organizada numa pequena biblioteca acessível a qualquer pessoa, com uma área de reservados, destinada a investigadores, para guardar a documentação que produziu e não é de domínio público.

Um centro de interpretação do ilusionismo

Tony Klauf não sonha com um museu, mas com um centro de interpretação. “A arte só se torna arte quando há muita gente com capacidade para a interpretar”, argumenta, explicando por que gostaria de ver o seu acervo disponibilizado numa cidade grande, acessível a um público mais numeroso. Até lá, tenta salvar o seu acervo da humidade, problema que lhe danificou algumas obras e que o levou, aliás, a pedir ajuda do Consultório do Arquivo, onde soubemos da sua existência. As duas técnicas que garantem este serviço disponibilizado pelo Arquivo Distrital do Porto ficaram impressionadas com o que viram.

Afastado do trabalho na oficina há alguns anos, por problemas num braço, António vive mais ainda como Tony Klauf. Desde que deixara o palco, usou todo o tempo livre para assistir a espectáculos, viajar por essa Europa para os congressos internacionais e passou a coleccionar tudo o que encontrava. Começou a estudar a fundo, a procurar em arquivos, bibliotecas e alfarrabistas elementos que o ajudassem a escrever uma História do Ilusionismo em Portugal mais completa, acredita, do que o dicionário escrito por Camacho Barriga em 1978. É esta obra que lhe toma os dias e explica muito do que vemos espalhado pelo armazém em que transformou as divisões anexas à sua antiga oficina, onde a carcaça de um velho Austin A32, de 1956, convive com uma guilhotina francesa que ele próprio construiu.

Foto conde D'Aguilar, o mais mediático ilusionista português nas décadas de 40 e 50 do séc. XX Nelson Garrido

No ilusionismo tudo é feito para não ferir, mas há acidentes, como um que, no século XIX, em Lisboa, vitimou um homem que tentou apanhar uma bala (verdadeira, afinal), com os dentes, explica Klauf. Valha-nos que o punhal que nos mostra não mata, embora jorre sangue. É mais um dos adereços que ele continua a fabricar para clientes como o Teatro Nacional de São João, o D. Maria II ou a Seiva Trupe, entre outras instituições. Também fabrica peças para números de outros ilusionistas, e, por esse motivo – “muitos são meus clientes”, lembra – recusa hierarquizar o trabalho deles, embora destaque Hélder Guimarães, por uma trazer para o espectáculo uma competência que outros não estudaram, a do teatro.

Uma descoberta que mudou a história

Tony Klauf não aparece na obra Who’s Who in Magic, de Bart Waleys nem, claro, na portentosa (e pesada) Magic 1400’s - 1950’s, coordenada por Noel Daniel, editada pela Taschen, livro que recebe quem entra no armazém, sobre um móvel que ele próprio construiu. Mas na década de 90 escreveu um opúsculo sobre uma pesquisa que, no programa do IX Festival Internacional de Magia da Amadora, em 1997, foi apresentado por João Gaspar como uma descoberta que mudava a cronologia da história do ilusionismo no que a um número, o baralho ordenado, diz respeito. E tudo graças à persistência que o vem levando a escabulhar nas mais recônditas prateleiras das melhores bibliotecas do País.

Foi na Biblioteca Municipal do Porto que ele descobriu Thesouro de Prudentes, um livro de 1612 escrito pelo matemático português Gaspar Cardozo de Sequeira, de Murça. Nele, encontrou um capítulo dedicado ao baralho ordenado, que já merecera referências em três obras internacionais, uma delas The Discoverie of witchcraft (Reginald Scott, 1584), mas que nunca fora explicado, e muito menos com o detalhe que se pode ler no Thesouro…. Como assinalava João Gaspar, até Klauf baralhar as contas da história, acreditava-se que fora o norte-americano Si Stebbins (1867-1950), 300 anos mais tarde, a criar o truque.

A descoberta levou o gaiense aos “mui reservados a especialistas” Encontros do Escorial, em Madrid, onde foi convidado a dar uma conferência que atraiu, nos EUA, a atenção dos historiadores do Ilusionismo (Magic, no inglês). E em 1997, o norte-americano Bill Kalush, co-fundador do centro de investigação Conjuring Arts, de Nova Iorque, mencionou-a como uma novidade de “importância histórica”. O pequeno opúsculo, de 30 páginas, policopiado e posto a circular no restrito meio do ilusionismo, deu assim a Tony Klauf uma projecção que a sua curta carreira nos palcos nunca lhe proporcionara.

Como um ilusionista que pratica os seus truques até à perfeição, este gaiense ganhou o hábito de não desistir, até encontrar o que procura. Foi essa forma de ser – muito própria dos coleccionadores - que o levou a procurar toda a obra escrita por Martins Oliveira, um jornalista que do início do século XX que trabalhou 35 anos no Jornal de Notícias mantendo, em paralelo, a edição da revista O Ilusionista (1922-1965), a primeira publicação periódica ibérica sobre o tema. Este portuense foi também autor de uma prolixa obra sobre ilusionismo que o coloca como figura incontornável desta arte no século XX português.

Um teatro para o Ilusionismo no Porto

Antes dele, David Castro foi outro nome sonante, cuja pegada Klauf vem perseguindo, comparando o seu papel, em Portugal, à importância que teve em França Robert Houdin, considerado o pai do ilusionismo moderno. Filho da Baronesa de Nevogilde, David Castro foi o último dos Carrancas a nascer no palácio homónimo que hoje alberga o Museu Soares dos Reis. Poeta, responsável pela revista Museu Ilustrado, deixou bem vincada a sua paixão pelo ilusionismo, escrevendo obras como O Prodígio nas Salas em 1872, Carteira de Satan, de 1888 e Thesouro da Magia, editado em 1890. Construiu ainda, para esta arte de palco, o Teatro Minerva, que, garante Klauf, as suas pesquisas localizam na antiga Travessa da Fábrica (actual rua de Aviz), e que hoje não existe.

Foto David Castro, cultor, divulgador e mecenas do ilusionismo no Porto, no séc. XIX Nelson Garrido

Por figuras como esta, argumenta, justificava-se a existência de um espaço dedicado à “magia” - perdoe-se a muleta - no Grande Porto. Um lugar onde para além de livros e objectos, as centenas de cartazes que foi coleccionando pudessem ser mostrados. É que aberto o móvel negro à entrada, que mais parece um piano, há toda uma história da publicidade dos espectáculos, atravessando épocas e estéticas várias, que já chegou a exibir numa exposição na Universidade de Salamanca e, noutro momento, em Valongo, cidade que acolhe um festival internacional de ilusionismo.

No móvel, só numa gaveta, vimos Ilustrações luxuosas, como as que uma gráfica de Valência produzia para a dupla espanhola Chang & Fak-Hong, com claras influências orientais (presentes noutros artistas), produções fotográficas de famosos, como o inevitável David Copperfield, mas também panfletos mais singelos, como por exemplo um em que Zeny (anos 50-50), publicitava uma ida um hospital, para entreter doentes, talvez para os distrair do seu sofrimento, como fez Klauf no Conde Ferreira nos idos de 70.

Uma das técnicas muito usadas pelos ilusionistas é, diz este estudioso e coleccionador, a misdirection – palavra inglesa para a qual não vê uma adequada tradução em português mas que consiste na capacidade de, por gestos ou palavras, orientar a atenção do espectador para um ponto, enquanto no outro se executam os passos para a ilusão. Algo que, insiste, nada tem que ver com magia. Para Tony Klauf, a magia, seja ela negra (para o mal) ou branca (para o bem), pressupõe algo de sobrenatural, e implica espectadores supersticiosos. Já o ilusionismo é da ordem percepção. Por artes várias, os nossos olhos são levados a ver algo diferente do que lá está e, se nos deixarmos ir, seremos parte de um espectáculo. Esse que tem sido, para ele, toda uma vida.

