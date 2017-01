TAP chega a acordo com bancos financiadores

A TAP chegou a acordo com os principais credores, confirmou ao Jornal de Negócios fonte do Ministério do Planeamento e das Infra-Estruturas. Esta era uma das condições para a conclusão do negócio a que o Governo chegou com a Atlantic Gateway, de Humberto Pedrosa e David Neeleman, para que o Estado volte a ser o maior accionista da TAP.

Entre os agentes que negociaram o acordo estão a Caixa Geral de Depósitos, o Millennium BCP e o Novo Banco, como principais financiadores do empréstimo de 120 milhões de euros. O acordo prevê a extensão da maturidade para 2022 (vencia em Novembro deste ano) e uma redução de uma taxa de juro média da dívida não garantida.

Recorde-se que o processo esteve sujeito a atrasos devido à alteração da administração de algumas entidades bancárias envolvidas.

A TAP irá agora fechar as negociações com as instituições mais pequenas, também financiadoras. No próximo trimestre, a companhia deverá lançar a oferta pública de venda de 5% da TAP junto dos trabalhadores, escreve o jornal. A Atlantic Gateway passará a ter 45%, mais as acções que não forem adquiridas na oferta para trabalhadores.

Concluído este processo, o regulador da aviação, a Autoridade Nacional de Aviação Civil (ANAC) será chamado a pronunciar-se.

