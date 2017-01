Argélia de Brahimi e Slimani fora da CAN

A Argélia foi nesta segunda-feira afastada dos quartos-de-final da Taça da Nações Africanas (CAN) após empatar a dois golos frente ao Senegal. Na última jornada do Grupo B da competição, os argelinos precisam de ganhar e esperar que a Tunísia não derrotasse o Zimbabwe, mas nenhum destes resultados acabou por acontecer.

PUB

Com Brahimi e Slimani na equipa titular, a Argélia até começou bem a partida frente aos senegaleses e o ex-avançado sportinguista colocou a selecção do Magrebe em vantagem, aos 10’. No entanto, em cima do intervalo, Pape Kouli Diop restabeleceu a igualdade. Para complicar ainda mais o cenário para os argelinos, na outra partida a Tunísia já vencia por um confortável 3-1.

Após o intervalo, novo golo de Slimani, aos 52’, reacendeu a esperança argelina, mas no minuto seguinte Moussa Sow voltou a colocar tudo empatado (2-2), resultado que se manteve até final.

PUB

Com a igualdade entre a Argélia e o Senegal, e a vitória da Tunísia frente ao Zimbabwe (4-2), termina a participação de Brahimi e Slimani na CAN e são os senegaleses e os tunisinos que seguem para os quartos-de-final da prova.

PUB