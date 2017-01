Já há imagens daquela que foi a mais icónica rivalidade de Hollywood

No início da década de 1960, Bette Davis e Joan Crawford tinham mais em comum do que o que poderiam imaginar face às suas diferenças irreconciliáveis. As duas actrizes, que se tornaram um símbolo da Hollywood dos anos 1930 e 1940, batalhavam para conseguir bons papéis numa fase já tardia das suas carreiras. Foi nesse contexto que Davis e Crawford, com 54 e 57 anos na altura, aceitaram contracenar juntas em Que Teria Acontecido a Baby Jane (1962), filme que se tornou um fenómeno de culto e chegou, inclusive, a ganhar um Óscar. Os bastidores desta produção servem agora de mote a Feud: Bette and Joan, a nova série de Ryan Murphy, autor de American Crime Story e American Horror Story.

A história tem início no momento em que as duas actrizes aceitaram trabalhar juntas e vai percorrer a sua relação ao longo da rodagem, nomeadamente o episódio em que Bette Davis alegadamente pontapeou a sua co-protagonista na cabeça e a campanha de difamação encetada por Joan Crawford quando Davis foi nomeada para o Óscar pelo filme em que actuavam lado a lado. Feud focará também o preconceito etário, o sexismo e a misoginia que pautavam a indústria cinematográfica da época. “ [Quis explorar a ideia de] chegar aos 40, 45 e 50 anos, sentir que estamos no nosso melhor e haver a pessoas que dizem ‘Pronto, estás acabado”, disse Ryan Murphy à revista Entertainment Weekly, que divulgou as primeiras imagens oficiais da série.

A inspiração para o drama de oito episódios surgiu quando Ryan Murphy se confrontou com o baixo número de mulheres a trabalhar atrás das câmaras apesar da crescente proliferação da televisão. “Os problemas tratados [na série] são modernos e as mulheres continuam a passar por este tipo de coisas hoje em dia”, disse Ryan Murphy, citado pelo The Hollywood Reporter.

Desde então, criou a fundação Half, que visa preencher metade das vagas de realização das suas produções com mulheres. Em Feud, Scream Queens, American Horror Story e American Crime Story, mais de metade dos cargos da realização pertencem a mulheres. A série sobre Bette Davis e Joan Crawford inclui, aliás, 15 papéis interpretados por mulheres acima dos 40 anos, como Catherine Zeta-Jones, Judy Davis, Kathy Bates e Sarah Paulson. A elas junta-se Alfred Molina na pele do realizador Robert Aldrich.

O envelhecimento feminino em Hollywood é o grande protagonista da série. “Joan era conhecida pela sua beleza tremenda. O que é que acontece quando essa beleza já não é considerada viável?”, questiona a actriz Jessica Lange. Por sua vez, Susan Sarandon refere que o que acontece em Hollywood quando as mulheres envelhecem é “um microcosmos do que acontece em geral às mulheres quando ficam mais velhas; a ideia de ficarem invisíveis ou deixarem de ser atraentes e desejadas”. As duas actrizes irão ser também produtoras executivas da série ao lado de Murphy e Brad Pitt.

Relativamente a futuras temporadas, Ryan Murphy refere que gostaria de explorar outras brigas fora do entretenimento. “Acho que a série poderia ter alcance para recuar no tempo e na História”, diz em declarações à Variety. Feud chega aos Estados Unidos a 5 de Março e para já não tem data nem estreia prevista em Portugal.

