Príncipe Carlos defende boletins meteorológicos com dados sobre as alterações climáticas

O príncipe Carlos de Inglaterra empenhou-se na sensibilização para as alterações climáticas e, no âmbito da promoção do seu novo livro sobre o tema, defendeu que os boletins meteorológicos deveriam conter dados pontuais sobre os efeitos do aquecimento global.

A sugestão foi feita num artigo no Mail on Sunday, defendendo o membro da família real britânica que "talvez ficássemos mais inclinados a pensar no longo-prazo se estivéssemos mais cientes do que se está a passar à nossa volta". "Talvez as previsões diárias do tempo pudessem incluir alguns factos básicos sobre os sinais vitais da Terra, ou detalhes sobre onde as alterações climáticas estão a aumentar as probabilidades de prejudicar as condições meteorológicas?", questiona-se o príncipe de Gales num texto de opinião. Dá um exemplo: a Barreira do Tamisa, o rio que atravessa Londres e que é a segunda maior barragem anti-inundações do mundo, teve de ser fechada 41 vezes só entre 2013 e 2014 para evitar inundações. Essas 41 fechos foram superiores aos realizados no conjunto dos últimos 30 anos.

A tomada de posição do herdeiro da coroa britânica surge na sequência do seu novo livro, que será lançado na próxima quinta-feira numa chancela conhecida pelas suas colecções juvenis, os Ladybird Books (da editora Penguin), mas que têm também uma linha para adultos com temas que vão desde os hipsters até às crises da meia-idade. Mas a nova série Experts começa com Climate Change, assinada pelo príncipe e por Tony Juniper e Emily Shuckburgh, tem um tom sério e visa aumentar o conhecimento do grande público sobre o tema, que Carlos considera "muito urgente".

O livro, de 48 páginas, foi revisto por peritos da academia coordenado pela Royal Meteorological Society.

