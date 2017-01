Ogier vence roleta de Monte Carlo

Na estreia oficial ao volante de um Ford, o tetracampeão do mundo Sébastien Ogier aproveitou o deslize do belga Thierry Neuville, em Hyundai i20, na penúltima etapa, para conquistar este domingo a vitória na 85.ª edição do Rali de Monte Carlo, a 39.ª da carreira, quinta do francês no Mónaco e a quarta consecutiva no WRC.

Marcado pela morte de um espectador espanhol na primeira de duas etapas nocturnas, na quinta-feira, na sequência de um despiste do neozelandês Hayden Paddon, a prova de abertura do Mundial foi dominada por Neuville… até o piloto belga ter danificado a suspensão traseira do Hyundai, que lhe custou a liderança praticamente a terminar o rali, em que caiu para a 15.ª posição, a mais de 30 minutos de Ogier. Neuville ainda venceu a última etapa, mas já nada podia fazer. A Hyundai acabaria por ter em Dani Sordo, quarto da geral, um prémio de consolação.

Sébastien Ogier mostrou-se satisfeito pela vitória, um feito "maravilhoso após apenas um mês de preparação", o que não significa que a revalidação do título se afigure como tarefa fácil. "Sabemos que teremos que trabalhar muito", sublinhou Ogier, que elogiou a nova equipa. "Agradeço a todos pelo trabalho fantástico. Começámos bem e merecemos a vitória!" salientou, feliz por iniciar a defesa do título com a quarta vitória em Monte Carlo.

A Ford acabaria, contudo, por falhar a dobradinha (Ott Tänak acabaria por cair para o terceiro lugar), permitindo que o finlandês Jari-Matti Latvala, antigo colega de equipa de Ogier na Volkswagen, levasse a Toyota ao segundo lugar do pódio neste regresso da marca nipónica ao WRC, depois de 17 anos.

"É fantástico. Primeiro rali e logo um segundo lugar”, exultou Latvala, reconhecido pelo “fantástico trabalho e esforço” da equipa.

A próxima prova do WRC, na Suécia, decorrerá de 9 a 12 de Fevereiro.

