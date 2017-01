Benfica retoma vantagem de quatro pontos no topo da Liga

O Benfica recuperou neste domingo a vantagem de quatro pontos sobre o segundo classificado na Liga, depois de um triunfo por 4-0 sobre o Tondela, na 18.ª jornada da prova. No Estádio da Luz, o campeão nacional deu praticamente 45 minutos de avanço ao adversário, mas encontrou o caminho dos golos no segundo tempo, com um bis de Pizzi e um grande chapéu de Rafa.

Um arranque promissor e um abrandamento inusual. Os "encarnados" começaram a todo o gás, com a velocidade de Zivkovic e Cervi a destacar-se, mas à medida que foram embatendo na muralha do Tondela o ritmo foi decaindo. Com uma linha defensiva quase sempre de seis jogadores, os visitantes nunca baixaram em demasia o bloco e exploraram com mestria o fora-de-jogo para anular a profundidade dos anfitriões.

Ao intervalo, o Benfica coleccionava apenas um par de ocasiões de golo, mas o rácio haveria de mudar no segundo tempo, com a troca de Cervi por Salvio ao intervalo. Os anfitriões subiram o bloco, acamparam no meio-campo do Tondela e encostaram o adversário à parede. E o golo acabou por surgir naturalmente, com Pizzi a surgir na área aos 59' e a disparar com precisão, de pé esquerdo.

Estava desbloqueado o encontro e os espaços foram crescendo. Aos 76', Pizzi bisou após uma boa combinação com Nelson Semedo, mas o momento da tarde aconteceria aos 84', quando Rafa se desmarcou após um passe magistral de Jonas e fez um chapéu de classe a Cláudio Ramos, com o pé direito.

Já no tempo de compensação, André Almeida foi carregado na área e Jonas aproveitou para colocar o nome na lista de marcadores, aumentando para sete o número de golos em 11 jogos nesta época e fechando o resultado numa goleada.

