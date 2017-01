Trump vai fazer muito do que prometeu

Donald Trump vai fazer muito do que prometeu Existe uma teoria que normalmente é acertada, de que os políticos prometem muito nas campanhas eleitorais e se eleitos, nem metade fazem. No caso de Trump é diferente.

Primeiro, não é um político -, nunca foi e nem o que ser.- Segundo, tem um “ego” maior do que o da maioria dos políticos, pelo que se acha o melhor em tudo. Terceiro, habituou-se a decidir em cima da hora, no seu “grande imobiliário”, logo, vai fazê-lo enquanto Presidente dos EUA mesmo que baseado na última conversa de corredor com alguém com quem tenha trocado umas ideias.

Assim, até onde e enquanto lhe for possível vai destruindo o que Obama fez e não ficou suficientemente consolidado, vai manter o que Obama não conseguiu acabar, como Guantánamo, e vai criar a ideia do Império dos EUA no tempo das globalização. E ao género do Imperialista Putin, do lado de lá do Atlântico vaitentar dividir e confundir na Europa e na Nato.

Claro que será de esperar grande efeito desta Trumpalhada no Ocidente, na Europa, e até na Austrália e no Canadá. A China pode aproveitar bem em seu proveito e o Médio Oriente vai ver o que lhe sai na sorte.

Augusto Küttner, Porto

Marcelo e a TSU

Dizia Marcelo Rebelo de Sousa que tendo sido professor de Direito Constitucional estava em óptimas condições de cumprir e fazer cumprir a Constituição. Mas a Constituição garante a liberdade de voto aos deputados e Marcelo ouve impávido o PSD dizer como vai votar na Assembleia da República o decreto-lei sobre a TSU . Falo no PSD e não no BE ou no PCP porque estes e todos os seus militantes sempre estiveram contra medidas previstas no documento e ninguém se opôs às decisões das direções.

Falo no PSD, porque é factual que em anos anteriores teve outro comportamento em situações análogas e porque muitos dos seus ex-dirigentes se mostraram contra a decisão da direção. Não é de esperar que os deputados estejam todos de acordo com a direção. O que o PSD faz é impor uma inconstitucional disciplina de voto perante o silêncio do grande especialista da Constituição que é Marcelo Rebelo de Sousa, que neste caso se esqueceu de a fazer cumprir , talvez porque andasse muito ocupado com os afectos.

Carlos Anjos, Lisboa

Imigrantes explorados

É uma vergonha a forma como continuamos a receber os trabalhadores imigrantes vindos de países pobres. Afinal, a pátria lusa não está a salvo de degradantes condições de trabalho no ano 2017 da era cristã. As palavras de Manuel Narra, presidente da Câmara da Vidigueira são aterradoras.

A Autoridade para as Condições de Trabalho deve multiplicar acções inspectivas.Com o elevado desemprego em Portugal, não se compreende como há falta de mão de-obra no Alentejo . Os desempregados inscritos nos centros de emprego deviam ter conhecimento das oportunidades de trabalho na região do Alqueva. A agricultura alentejana pode ser fonte de empregabilidade.

Ademar Costa, Póvoa de Varzim

