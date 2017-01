Quatro feridos em incêndio numa habitação no Porto

Um incêndio que deflagrou este domingo numa habitação no Porto causou três feridos com queimaduras e um quarto por inalação de fumo. As vítimas estão a ser assistidas no local, pelo INEM, disse ao PÚBLICO fonte dos Sapadores Bombeiros do Porto.

PUB

As vítimas de queimaduras são da mesma família, tratando-se de pais e filha. Os pais, ambos com idades próximas dos 70 anos, sofreram queimaduras graves.

O incêndio, que já está dominado, ocorreu na Rua Anselmo Braancamp, na freguesia do Bonfim, pouco depois das 22 horas. Quando os bombeiros chegaram ao local, as chamas já se tinham propagado às duas habitações laterais, aparentemente desabitadas.

PUB

PUB