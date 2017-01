BE contesta corte de energia anunciado pela EDP na actual vaga de frio

O Bloco de Esquerda (BE) considera que a interrupção no abastecimento de electricidade, anunciada pela EDP Distribuições para este domingo, agrava os riscos da vaga de frio, questionando a tutela sobre a eventual introdução de limites para as intervenções consoante as condições meteorológicas.

Esta sexta-feira, a EDP publicou um anúncio num jornal de âmbito nacional, adiantando que iria realizar trabalhos nas redes de distribuição de energia e que iriam obrigar a interrupções no fornecimento em dez concelhos do país, em alguns casos por períodos até sete horas.

Estas interrupções acontecem numa altura em que praticamente todo o país está sob o efeito de uma vaga de frio, que está a gerar consumos máximos de gás e de electricidade em Portugal.

Numa nota enviada à agência Lusa, o BE lembra que "Portugal tem elevados níveis de pobreza energética em termos europeus e a ineficiência térmica é característica de grande parte do parque habitacional do país" e que, por isso, "esta interrupção do abastecimento de electricidade agrava os riscos colocados pela actual vaga de frio e deve ser explicada de forma clara".

Nesse sentido, o BE questiona o Ministério da Economia se pondera "a definição de limites para estas intervenções pré-calendarizadas, que as subordine à existência de condições meteorológicas adequadas".

Uma vez que a EDP justifica os trabalhos com a necessidade de fazer "remodelação e conservação das redes de distribuição", o grupo parlamentar bloquista questiona "qual a razão da calendarização para o pico da estação fria?".

Além disso, o BE pretende saber se o Governo tinha conhecimento deste agendamento e qual a razão da "escassa antecipação (48 horas) deste aviso em relação ao momento da interrupção de abastecimento" e se pondera avançar com "medidas adicionais de aviso aos consumidores", como o envio postal (junto com a facturação).

Questionada pela Lusa, a EDP - Distribuição explicou que "são consideradas interrupções por razões de serviço as que decorram da necessidade imperiosa de realizar manobras, trabalhos de ligação, reparação ou conservação da rede sempre que estiverem esgotadas todas as possibilidades de alimentação alternativa a partir de instalações existentes".

Inicialmente, estava previsto que estas "interrupções por razões de serviço" acontecessem nos concelhos de Coimbra, Figueira da Foz (seis horas, em quatro freguesias), Santo Tirso, Trofa, Azambuja (seis horas em duas freguesias do concelho), Cartaxo, Ferreira do Zêzere, Tomar (com uma interrupção entre as 6h e as 13h, em três freguesias do concelho), Lisboa e Albufeira.

Este sábado, a EDP Distribuição disse que as interrupções de electricidade programadas em alguns concelhos do país serão muito curtas, entre três e quatro minutos, e em ruas específicas.

"A maioria destas acções são realizadas com recurso a geradores cujas ligações e desligações geram interrupções de curta duração - três ou quatro minutos", afirmou a empresa em comunicado enviado à Lusa, referindo que nos avisos sobre os cortes energéticos disponíveis no seu portal na Internet (na área Interrupções de Energia) estão identificadas as ruas específicas em que se realizarão os trabalhos.

Os concelhos afectados pelos cortes energéticos deste domingo são Coimbra, Santo Tirso, Trofa, Azambuja, Cartaxo, Lisboa e Albufeira, sendo que os trabalhos inicialmente programados para Figueira da Foz, Ferreira do Zêzere e Tomar serão realizados posteriormente.

