Olympiacos de Paulo Bento alarga liderança

O Olympiacos consolidou este sábado a liderança da Liga grega, ao vencer na recepção ao Xanthi, terceiro classificado, por 2-0, em jogo da 17.ª jornada.

Com Diogo Figueiras a tempo inteiro, a equipa treinada por Paulo Bento marcou por intermédio do brasileiro Sebá, ex-FC Porto e Estoril (48’), e por Manthatis (90+2’).

No início da segunda volta, os hexacampeões gregos seguem na liderança, com 42 pontos, mais 11 que Panionios e Xanthi, segundos classificados, e mais 13 que o rival Panathinaikos, que no domingo visita o Kerkyra.

