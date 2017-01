Neuville entrega vitória de bandeja a Ogier

Sébastien Ogier assumiu este sábado o comando da prova de abertura da temporada do Mundial de ralis, quando faltam quatro troços para terminar o Rali de Monte Carlo, dominado desde o início pelo belga Thierry Neuville, traído por um toque que danificou a suspensão traseira do seu Hyundai e o tirou da discussão pela vitória.

Com Elfyn Evans, em Ford Fiesta, a vencer três troços e a recuperar posições depois de um início de prova que o atirou para o 12.º lugar, foi Ogier o grande beneficiado do problema que tirou o Hyundai de Neuville da liderança. Na sequência de um toque, que danificou a suspensão do carro do piloto belga, Neuville precisou de 47m29s para concluir o troço, pelo que poderá ainda terminar o rali, mesmo estando agora afastado dos primeiros lugares.

Por seu lado, o francês da Ford aproveitou para assumir a liderança da prova, com 47,1s de vantagem sobre o colega de equipa Ott Tanak, perspectivando-se assim uma dobradinha.

Também Jari-Matti Latvala, a 2m20s do líder, beneficiou do azar de Neuville, estando na iminência de levar a Toyota ao pódio neste regresso da marca japonesa ao Mundial de ralis, apesar dos problemas experimentados pelo finlandês.

O espanhol Dani Sordo, com problemas na direcção assistida do Hyundai, teve uma saída de estrada, voltando a ser superado por Craig Breen, que é agora o quarto da geral.

Apesar de tudo, Neuville provou que o Hyundai i20 WRC pode reclamar uma posição dominante ao longo do campeonato

