FC Porto venceu Rio Ave em tarde de sobressaltos

O FC Porto venceu o Rio Ave, por 4-2, em jogo da 18.ª jornada da I Liga, disputado este sábado no Estádio do Dragão, impondo-se com inesperadas dificuldades depois de ter permitido que a formação vila-condense desse a volta ao marcador.

Felipe (18') abriu a contagem, na sequência do primeiro de três golos de bola parada, criando a ilusão de poder resolver sem problemas de maior mais um desafio caseiro. Uma ideia que ruiu quando Casillas ofereceu o empate a Guedes (35'), após intervenção caricata, a defender para a frente um cruzamento sem grande perigo.

Diogo Jota tinha entretanto desperdiçado uma oportunidade flagrante, com um remate à barra, facto que contribuiu para pressionar os "dragões", que caíram na própria armadilha depois de Layún, de regresso à titularidade, ter cometido uma grande penalidade que Roderick (49') não despediçou.

Marcano (55') e Danilo (62') repuseram a vantagem para o FC Porto, ambos de cabeça e em lances de bola parada, sempre com o selo de Alex Telles. E seria o jovem Rui Pedro a fechar a contagem ao 88', num lance construído por dois jogadores recém-entrados, já que o cruzamento foi de João Carlos Teixeira.

Com este resultado, o FC Porto reduz provisoriamente para um ponto a desvantagem face ao líder do campeonato, que só entra em campo no domingo.

