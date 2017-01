Disney confirma ligações escondidas entre filmes da Pixar

Os fãs da Disney já tinham conseguido identificar elementos em comum entre alguns dos filmes, sobretudo breves referências a personagens de um filme encontradas num filme diferente. Agora, surge a confirmação oficial: um vídeo partilhado na página oficial do Facebook do Toy Story evidencia essas ligações entre os filmes, assim como outras em que ninguém reparara. Entre as produções da Pixar – estúdio de animação pertencente à The Walt Disney Company – que aparecem neste vídeo estão filmes como À Procura de Nemo, Up – Altamente, Wall-E, Monstros e Companhia, Ratatui, Carros ou Os Incríveis.

Os chamados “easter eggs”, como são conhecidos em inglês, são pequenas surpresas escondidas, neste caso, na narrativa dos filmes. Estas breves aparições divulgadas ocupam poucos frames de cada filme e, como não surgem em primeiro plano, torna-se difícil reparar nelas. No entanto, neste vídeo divulgado pela Disney, as ligações tornam-se claras.

O vídeo, com a duração aproximada de dois minutos, começa com Dory, personagem de À Procura de Dory, a olhar para algumas crianças através do vidro do aquário; uma dessas crianças é Riley, do filme Divertida Mente. A silhueta de Doug, o cão de Up – Altamente, surge no filme Ratatui e o peixe Nemo aparece como um brinquedo no filme Monstros e Companhia, assim como Jessie, do filme Toy Story. Estes são alguns dos exemplos destacados no vídeo que já foi partilhado mais de 150 mil vezes e tem mais de 30 mil comentários no Facebook.

