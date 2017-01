Conselho de Opinião da RTP chumba novo nome para provedor do ouvinte

O Conselho de Opinião da RTP "chumbou" nesta sexta-feira o nome do jornalista João Paulo Guerra para provedor do ouvinte da RTP, que tinha sido indigitado pela administração da empresa, disseram à Lusa fontes daquele órgão.

PUB

Este é o segundo nome "chumbado" pelo Conselho de Opinião da RTP, depois de no final de novembro ter votado contra o nome de Joaquim Vieira, presidente do Observatório de Imprensa para o mesmo cargo.

O parecer do Conselho de Opinião é vinculativo.

PUB

O mandato da provedora do ouvinte, Paula Cordeiro, terminou no início do Verão passado.

João Paulo Guerra é jornalista desde 1962, tendo passado pela rádio - actualmente é colaborador da Antena 1 -, pela televisão e imprensa.

PUB