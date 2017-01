Donald Trump é Presidente. E quem paga a festa?

Quanto custa a tomada de posse?

200 milhões de dólares (190 milhões de euros), relativos ao dia da tomada de posse e a toda a semana que a antecede. O New York Times diz que os gastos podem subir ou descer de acordo com o tempo que estiver esta sexta-feira e o número de pessoas que se juntarem para ver o novo Presidente.

PUB

Quem paga?

As despesas são sempre pagas por vários organismos: o Comité Conjunto do Congresso para as Cerimónias da Tomada de Posse, o Comité Presidencial da Tomada de Posse, o Governo federal e os governos locais. Estes organismos reúnem verbas públicas e privadas. O Comité Presidencial da Tomada de Posse é constituído por pessoas ligadas a Trump, ou apoiantes, e organiza os acontecimentos mais marcantes como o chamado Baile Inaugural, o concerto da véspera da tomada de posse e jantares privados com o Presidente e os membros da sua Administração. O grupo angaria donativos para cobrir os custos.

O que paga o Congresso?

O Comité Conjunto é responsável pela tomada de posse — o juramento — na escadaria do Capitólio e o almoço que se segue. Tem 1,25 milhões de dólares para as despesas.

PUB

O mais caro?

É a segurança. Há um ano, diz o New York Times, que a operação está a ser preparada. Foram mobilizados 28 mil homens de três dezenas de estados, incluindo os serviços secretos, o FBI e a Guarda Nacional. Os custos podem atingir cem milhões de dólares, pagos pelo Governo federal.

Aumentar

PUB