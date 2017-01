Cais de pesca da Póvoa de Varzim reconvertidos para receber barcos de recreio

Três antigos cais do porto de pesca da Póvoa de Varzim vão ser reconvertidos em plataformas de ancoradouro para barcos de recreio, disse esta sexta-feira o presidente de Câmara Municipal, Aires Pereira.

PUB

A medida insere-se num plano alargado de requalificação da frente ribeirinha poveira que autarquia tem em curso e pretende, essencialmente, que os turistas que entrem pela via marítima fiquem mais perto da cidade. Isto porque a marina existente está localizada no molho Sul do porto de pesca, mais perto de Caxinas, Vila do Conde, e, por isso, afastada de algumas infraestruturas turísticas da cidade poveira como o casino, a fortaleza, restaurantes e bares.

Assim, e depois de firmado um acordo com a Docapesca, entidade responsável pela gestão do porto de pesca poveiro, serão feitas várias intervenções na infraestrutura, através de uma candidatura a fundos europeus, que contempla um investimento total de três milhões de euros.

PUB

"Numa primeira fase vamos abranger a construção e reconversão dos antigos cais e das infraestruturas, e numa segunda vamos avançar com a instalação dos equipamentos flutuantes de ancoradouro para as embarcações de recreio", explicou o presidente de Câmara Aires Pereira.

Além desta intervenção ao nível dos ancoradouros, o projeto contempla a instalação de vários equipamentos de apoio, vocacionados para o turismo. "Na zona de superfície, temos previsto um conjunto de pequenos equipamentos, bares e restaurantes de apoio a toda esta zona para dinamizar este novo equipamento", completou o presidente de Câmara.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Aires Pereira disse acreditar que este novo pólo da marina da Póvoa de Varzim resulte "numa zona mais resguardada onde as pessoas são convidadas a entrar diretamente na cidade, com acesso, quase direito, a algumas das atracções turísticas". O autarca acredita ainda que no futuro mais pólos da marina possam ser transferidos para a zona Norte do porto de pesca, que abriga, actualmente, embarcações de pesca artesanal.

"Apesar das atuais embarcações de pesca serem mais eficientes, há cada vez menos, o que faz com que os portos fiquem muito modificados e não necessitem de tanta área, que pode ser aproveitada para outras actividades", rematou o autarca poveiro.

Já Paulo Neves, presidente do Clube Naval Povoense, entidade responsável pela exploração da actual marina da Póvoa de Varzim, considera que com esta alteração a infraestrutura vai tornar-se mais apelativa. "Nos três cais existentes que vamos reaproveitar vão ser instalados 140 lugares. Pensamos que com isso vamos conseguir colocar os turistas que nos vistam mais perto da cidade e, assim, captar mais visitantes", antecipou o dirigente.

PUB