Frio faz disparar consumo de electricidade e gás em Portugal

As baixas temperaturas estão a gerar consumos máximos de gás e de electricidade em Portugal. O consumo diário de gás natural atingiu esta quinta-feira o valor mais alto de sempre e o de electricidade correspondeu ao mais elevado dos últimos seis anos.

De acordo com dados da REN - Redes Energéticas Nacionais, “esta quinta-feira atingiu-se um máximo histórico no consumo de gás natural, 252.4 GWh, sendo que o valor do mercado eléctrico atingiu 103.2 GWh e o valor do mercado convencional 149.2 GWh”. Acrescenta a empresa que “a capacidade horária do gasoduto esteve perto seu limite, repetidamente, nos últimos dias”.

Ainda de acordo com a mesma fonte, “o terminal de Gás Natural Liquefeito de Sines atingiu, no passado dia 12 de Janeiro, o máximo da sua capacidade de injecção física de gás natural no gasoduto de transporte de Sines, reflectindo o aumento do consumo de gás natural em Portugal que resultou da vaga de frio que assola o país e das necessidades de produção de electricidade”.

Já o Terminal de Gás Natural da REN, em Sines, atingiu 100% da sua capacidade de injecção na rede, tendo ainda sido responsável por 89% do consumo nacional de energia no dia 12 de Janeiro.

O consumo diário de electricidade atingiu 169 Gigawatt-hora (GWh), o mais elevado desde Janeiro de 2011. Este consumo foi assegurado em 46% por renováveis, em 22% de carvão e em 26% de gás natural em centrais de ciclo combinado.

