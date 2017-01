Morreu Carlos Alberto Silva, ex-treinador do FC Porto

O brasileiro e ex-técnico do FC Porto, Carlos Alberto Silva, morreu na madrugada desta sexta-feira, em Belo Horizonte, aos 77 anos.

Carlos Alberto Silva orientou o FC Porto durante duas temporadas (1991-92 e 1992-93) e em ambas as épocas conquistou o título de campeão nacional. No Brasil, o treinador foi campeão em 1978, liderando o Guarani, de Campinas.

A causa da morte ainda não foi oficialmente revelada mas segundo relatos na imprensa brasileira Carlos Alberto Silva, ex-técnico da selecção brasileira, foi operado ao coração há cerca de um mês.

Depois do sucesso no Guarani, Carlos Alberto Silva treinou vários clubes no Brasil, como Atlético-MG, Cruzeiro, São Paulo, Corinthians, Palmeiras, Santos e América-MG. No estrangeiro, para além dos títulos ganhos com o FC Porto, foi ainda campeão japonês no Yomiuri Kawasaki. A carreira como técnico durou até 2005.

À frente da selecção brasileira, Carlos Alberto Silva conquistou a medalha de prata nos Jogos Olímpicos de Seul, em 1988, além de medalha de ouro nos Jogos Pan-Americanos de 1987, em Indianápolis, nos Estados Unidos.

