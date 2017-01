Future Islands regressam a Portugal para o festival Paredes de Coura

Há mais uma confirmação para o festival Vodafone Paredes de Coura. Os Future Islands irão reencontrar-se com o público português em Agosto. A banda americana já passou três vezes por Portugal – em 2014, em Lisboa e no Porto, e no ano seguinte no NOS Alive.

PUB

Depois de alguns EPs e singles, lançaram Wave Like Home, álbum de estreia, em 2008. Em constantes digressões foram aperfeiçoando a sua sonoridade, tendo lançado mais dois trabalhos em 2010 antes de, em 2014, chegar a vez de mostrarem ao mundo Singles, o seu último registo e aquele que mais lhes granjeou fama.

O álbum foi rapidamente aclamado e, entre os temas de sucesso, contam-se canções como Seasons (waiting on you), que rapidamente se transformou num dos sucessos no campo das sonoridades indie-pop.

PUB

Os Future Islands juntam-se, assim, aos anteriormente confirmados At the Drive-In, Beach House, BadBadNotGood, !!! (Chk Chk Chk), Foals, Benjamin Clementine, Ty Segall e Car Seat Headrest no cartaz do festival, que se realiza de 16 a 19 de Agosto.

PUB