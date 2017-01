Daesh destrói monumento famoso da cidade milenar de Palmira

Militantes do Daesh destruíram um dos mais famosos monumentos da cidade milenar de Palmira, o Tetrápilo, e a fachada do seu teatro romano, disse nesta sexta-feira o director-geral do património arqueológico da Síria, Maamoun Abdulkarim, à Reuters.

O Daesh controla a cidade de Palmira, depois de a terem conquistado pela segunda vez às forças governamentais em Dezembro.

As forças do Presidente Bashar al-Assad e as suas milícias aliadas, apoiadas pelo poderio aéreo russo, tinham recuperado a cidade ao Daesh após a terem perdido em 2015.

