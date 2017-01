As novas pokestops de Davos alertam para os problemas globais

O que é que o Fórum Economico Mundial e o jogo Pokémon Go têm em comum? À primeira vista, muito pouco. Mas a Niantic Inc., a empresa que criou o jogo, adicionou um novo ginásio e várias pokestops em Davos, na Suíça, como parte de uma campanha de sensibilização para os grandes problemas mundiais. Até 20 de Janeiro, os grandes líderes internacionais estão reunidos em Davos, no Fórum Económico Mundial. Na agenda, estão questões como a inclusão e a sustentabilidade.

A ideia de criar pokestops em Davos nasceu de uma parceira entre a Niantic, a Pokémon Company International (empresa que gere o franchise) e a Project Everyone, organização que procura comunicar, de forma eficiente, os Objectivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) e, desta forma, conseguir acelerar a criação de “um mundo mais justo”, como se lê no site da organização.

Por isso nasceram 17 novas pokestops, com referências aos 17 ODS. Por exemplo, perto da estação de comboios de Davos Dorf, os treinadores podem encontrar uma pokestop chamada “Erradicação da Pobreza”. No hotel Panorama encontra-se a pokestop referente à igualdade de género. No hotel Hilton Garden Inn há uma pokestop que pretende dar a conhecer a rotina de um refugiado e corresponde ao objectivo que visa reduzir as desigualdades. O ginásio fica no Centro de Congressos de Davos.

O fundador da Niantic, John Hanke, contou ao The Verge que a iniciativa nasceu do desejo de “tornar o Pokémon Go uma força positiva no mundo”. Mas já recebeu algumas críticas por ter escolhido hotéis e outros negócios para instalar as pokestops.

