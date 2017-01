Sismo com magnitude 1.4 na escala de Richter sentido em São Jorge, Açores

Um sismo de magnitude 1,4 na escala de Richter foi registado esta quinta-feira na ilha de São Jorge, nos Açores, sem provocar quaisquer danos, informou a Protecção Civil açoriana. Segundo o site do Instituto de Investigação em Vulcanologia e Avaliação de Riscos (IVAR) e Centro de Informação e Vigilância Sismovulcânica dos Açores (CIVISA), o evento sísmico assinalado ocorreu às 11h21 locais (mais uma hora em Lisboa), com magnitude 1,4 na escala de Richter.

PUB

O epicentro está localizado a cerca de dois quilómetros a este da Beira, no concelho de Velas, na ilha de São Jorge. No comunicado é ainda referido que, de acordo com a informação disponível até ao momento, “o sismo foi sentido com intensidade máxima II (Escala de Mercalli Modificada) em Santo Amaro”.

Já a 16 de Dezembro de 2016 tinha sido registado, na mesma ilha, no concelho da Calheta, um sismo de magnitude 2,7 na escala de Richter, de acordo com o site do IVAR/CIVISA dos Açores. Também a 1 de Dezembro passado, foi registado um evento sísmico com magnitude 3,3 na escala de Richter na ilha do Faial.

PUB

PUB