Ingressar nas Forças Armadas? Quase 40% dizem que sim

Dos inquiridos nas iniciativas do Dia da Defesa Nacional em 2016, quase 40% admitiram vir a ingressar nas Forças Armadas, uma percentagem que diminuiu ligeiramente face a 2015, indica um balanço divulgado nesta quinta-feira.

PUB

De acordo com dados do Ministério da Defesa Nacional, compareceram 99.803 jovens nas iniciativas do Dia da Defesa Nacional, de participação obrigatória, dos quais 81 mil responderam ao inquérito: 39,4% mostraram interesse em ingressar nas Forças Armadas. Em 2015 tinham dito o mesmo 40,9%.

No balanço apresentado, o Ministério da Defesa Nacional sublinha que a diminuição é ligeira e mostra que, ainda assim, há perto de 32 mil jovens que aos 18 anos colocam a hipótese de ingressar nas Forças Armadas. Muitos dos que não querem fazê-lo apresentam como principal razão o facto de querer continuar os estudos, 48,2%. Face a estes dados, o relatório sugere que de futuro sejam criadas medidas que permitam conciliar a prestação de serviço militar com a continuação dos estudos.

PUB

Dos inquiridos, 50% são mulheres e 49% são homens. Cerca de 79% declararam ter gostado muito do Dia da Defesa Nacional, que inclui actividades como palestras e filmes sobre várias temáticas ligas à Defesa e Segurança e demonstração de meios e equipamentos militares.

Quanto aos conteúdos, 74% dos inquiridos mostraram interesse em assistir a treinos militares e 60% defenderam que este dia deve ser realizado em unidades militares.

As sugestões recolhidas junto dos jovens apontam para o reforço da componente militar do programa do Dia da Defesa Nacional, sublinha o relatório, que indica ainda que 78% mudaram a sua opinião sobre as Forças Armadas “para melhor”. Apenas “menos de 1%” mudou de opinião “para pior”.

Mais de metade, 58%, revelaram interesse em passar uma semana numa unidade militar, no âmbito do Dia da Defesa Nacional.

Preferem o Exército à Marinha

Quanto ao grau de atractividade por ramo, 36% afirmaram preferir o Exército e a mesma percentagem a Força Aérea. A Marinha recolheu a preferência de 23% dos jovens.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

A comparência ao Dia da Defesa Nacional é obrigatória para todos os cidadãos portugueses de 18 anos de idade e quem faltar sem justificação está sujeito ao pagamento de uma coima.

Do total de jovens chamados ao Dia da Defesa Nacional em 2016, cerca de 36 mil pediram adiamento, por razões que estão previstas na lei, segundo o ministério.

O serviço militar deixou de ser obrigatório em 2004. A partir de 2010, deixou também de ser obrigatório fazer o recenseamento, passando os serviços a manter uma base de dados com essas informações.

PUB