Juiz do Lava-Jato a bordo de avião que se despenhou

Um avião despenhou-se no mar esta quinta-feira junto ao Rio de Janeiro. O juiz do Supremo Tribunal Federal, Teori Zavascki, que é relator do processo Lava-Jato, estava na lista de passageiros, dá conta a Folha de São Paulo. O filho, Francisco Prehn Zavascki, afirmou no Facebook que o pai estava realmente a bordo e pede que "rezem por um milgare".

Para já, não há confirmação oficial sobre o número de mortos. No entanto, o Corpo de Bombeiros do Rio de Janeiro informou a imprensa brasileira que existem pelo menos três vítimas mortais que ainda estão presas no avião que se encontra submerso. Não existem informações sobre os restantes passageiros, nem quantos são. A aeronave tem capacidade para transportar sete pessoas, incluindo a tripulação. O Presidente do Brasil, Michel Temer, já foi informado da situação.

A operação Lava-Jato investiga o maior esquema de corrupção da história brasileira e envolve várias empresas, em especial a Petrobras, para além de dezenas de políticos.

