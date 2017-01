Prisão de Natal é de novo palco de batalha de guerra de traficantes brasileiros

Centenas de prisioneiros de gangues rivais de traficantes de droga voltaram a envolver-se em confrontos na Penitenciária Estadual de Alcaçuz, no Rio Grande do Norte, no Nordeste brasileiro, onde 26 membros do um dos grupos foram mortos num motim durante o fim-de-semana.

Os presos das duas facções rivais daquela prisão, o Sindicato do Crime do RN e o Primeiro Comando da Capital (PCC) ficavam em alas separadas da prisão, situada a cerca de 25 km da cidade de Natal. Segundo o jornal O Globo, o governo do Rio Grande do Norte negociou com o PCC para tentar retomar o controlo da penitenciária de Alcaçuz. Mas quando a polícia de choque entrou na cadeia para retirar dali um grupo de 220 presos do Sindicato do Crime, os presos que ficaram ligados a este grupo revoltaram-se, relata o Estado de São Paulo. Os mortos do fim-de-semana eram deste último gangue, precisa o Estadão.

Ainda segundo O Globo, os dois grupos começaram a atirar paus e pedras, ergueram barricadas e usaram bandeiras de cada uma das facções, como numa verdadeira batalha. A polícia disparou balas de borracha.

A Reuters relata que há helicópteros a sobrevoar o pátio da prisão. A polícia diz que mortos, mas não diz ainda quantos.

As prisões sobrelotadas do Brasil transformaram-se num palco de batalha para uma guerra de narcotráfico, que opõe os dois maiores gangues – o PCC, com base em São Paulo, e o Comando Vermelho, do Rio Janeiro, e todos os grupos mais pequenos associados.

Na base deste conflito, que já fez 140 mortos em poucas semanas, está a tentativa do PCC, iniciada há cerca de seis meses ano, de afastar o Comando Vermelho das principais rotas de tráfico que cruzam as porosas fronteiras brasileiras. O receio dos especialistas de segurança é que em breve esta guerra se derrame para as ruas do Brasil.

