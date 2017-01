Avalanche que "engoliu totalmente" hotel em Itália causou "muitos mortos"

Uma avalanche na montanha Gran Sasso, na região italiana de Abruzzo, causou "muitos mortos", segundo Antonio Crocetta, o responsável das equipas de salvamento disse à agência de notícias italiana Ansa. No hotel onde estará a maioria das vítimas estavam hospedadas perto de 30 pessoas, noticiam os media italianos, e uma vítima mortal já foi retirada do edifício Foi uma "avalanche de grandes dimensões que engoliu totalmente o hotel", escreveu no Facebook o autarca local, Ilario Lacchetta. "Chamamos em voz alta mas ninguém responde", diz um dos membros da equipa de socorro.

No pequeno hotel, o Hotel Rigopiano, em Farindola (a cerca de 180 quilómetros de Roma), estavam 20 hóspedes e sete empregados, escreve agora o diário Corriere della Sera. Duas pessoas foram resgatadas com vida, uma delas com a mulher e dois filhos no interior do edifício soterrado. Inicialmente foi avançado que foram existiam cerca de 30 mortos, mas os serviços de resgate falam agora apenas num grande número de vítimas mortais e a imprensa estima que algumas pessoas tenham conseguido fugir do hotel antes da avalanche.

Uma vítima mortal, do sexo masculino, foi retirada pelas equipas de socorro pelas 9h30 locais (8h30 em Lisboa). Os socorristas queixam-se das dificuldades de remover a neve gelada e de entrar nos escombros de um edifício que ficou destruído. A avalanche foi uma massa, dizem testemunhos citados pelos diários italianos, algo dispersa mas densa de árvores, gelo, pedras e neve que os sobreviventes viram chegar e que arrastou tudo no seu caminho.

O La Republicca detalha que os dois sobreviventes se encontravam no exterior do hotel, dentro de um carro, no momento do deslizamento de terra. O presidente da província de Pescara, Antonio di Marco, escreveu no Facebook que foram dois sobreviventes "que mandaram a mensagem de [pedido] de ajuda", de acordo com o Corriere através de Whatsapp – um deles foi encontrado em estado de hipotermia e há relatos contraditórios sobre se se encontra bem ou em estado grave. Di Marco detalha ainda que o pequeno edifício "se deslocou dez metros" com a força do embate.

Na quarta-feira, o país foi novamente abalado por sismos de magnitude elevada – quatro, de acordo com o Centro Sismológico Europeu-Mediterrâneo – perto da capital, Roma. Os abalos derrubaram edifícios que tinham resistido aos tremores de terra de Agosto e de Outubro em Amatrice e causaram um morto. A queda de neve é a pior dos últimos 50 anos.

O diário La Republicca escreve nesta quinta-feira que a avalanche foi uma consequência dos abalos de terra de quarta-feira e que as primeiras equipas de socorro só conseguiram chegar ao local, na orla do Parque Nacional do Gran Sasso (um maciço montanhoso que inclui as montanhas mais altas de Itália a sul dos Alpes), depois das 4h da madrugada. Farindola fica a 1200 metros de altitude e o Corriere detalha mesmo que parte do percurso dos socorristas, "alguns quilómetros", teve de ser percorrido com esquis. A neve intensa e árvores caídas impediram a progressão da coluna de veículos de emergência.

A protecção civil italiana emitiu na quarta-feira um alerta de perigo de avalanche nas zonas próximas da região montanhosa de Marche, entre os montes Apeninos e o mar Adriático, da qua faz parte a Gran Sasso. Já na quarta-feira, o hotel tinha comunicado via internet que devido ao mau tempo estava sem serviço telefónico.

