Nacional contrata Adriano Facchini

O Nacional da Madeira garantiu a contratação do guarda-redes brasileiro Adriano Facchini, reforço que assumiu um vínculo válido até 2019.

O ex-Karabukspor (Turquia) regressa ao futebol português e à Madeira, onde iniciou o trajecto europeu, com as cores do União da Madeira.

Adriano Facchini notabilizou-se ao serviço do Gil Vicente, transferindo-se há duas temporadas para a Turquia, tendo rescindido na última semana o contrato com o Karabukspor, da Superliga.

