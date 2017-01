Futebol brasileiro chega à SIC Radical

A partir do final deste mês, será possível assistir ao campeonato brasileiro de futebol através da SIC Radical. O canal temático irá transmitir semanalmente entre dois a quatro jogos, em directo e em horários ainda a definir, mas preferencialmente ao fim de tarde e início de noite de sábados e domingos. No total, serão mais de 300 jogos, num acordo assinado entre a SIC e a Globo, válido até 2018.

Os primeiros jogos começam a ser transmitidos no fim-de-semana de 28 e 29 de Janeiro, “com jogos dos campeonatos estaduais do Rio de Janeiro e de São Paulo, os dois “Estaduais” em destaque até Maio”, detalha um comunicado do canal temático, enviado esta quinta-feira.

Será depois em Maio que começará a transmissão do campeonato nacional do Brasil, o Brasileirão, que pertence actualmente ao Palmeiras.

De acordo com o canal de Carnaxide, “tanto no caso dos Estaduais como no caso do Brasileirão, serão transmitidos os jogos clássicos e aqueles que prometem mais emoção e decisão”.

Com a transmissão do campeonato brasileiro, os espectadores em Portugal poderão seguir clubes como o Flamengo, o Corinthians, o S. Paulo e o Vasco da Gama. A aposta do canal pretende disponibilizar "o melhor futebol do mundo", destacando que este é um país "que costuma transferir muitos jogadores para a Liga Portuguesa".

À nova programação juntam-se também outros dois programas: o FootBrazil e o Highlights, que acompanharão os resumos das jornadas e as principais incidências do futebol brasileiro.

