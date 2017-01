Atlético e Barcelona “lançados” na Taça do Rei

Não houve surpresas no segundo dia da primeira mão dos quartos-de-final da Taça do Rei. Depois do desaire do Real Madrid frente ao Celta no Santiago Bernabéu, nesta quinta-feira o Atlético e o Barcelona passaram para o relvado o favoritismo que tinham no papel e colocaram-se na frente da eliminatória.

Vai ser precisa uma reviravolta expressiva para o Eibar conseguir contornar a mais do que provável eliminação da prova. No Estádio Vicente Calderón, o Atlético Madrid impôs-se sem especiais dificuldades (3-0), com golos de Griezmann (28’), Correa (60’) e Gameiro (68’), e no dia 25 desloca-se ao País Basco com uma vantagem confortável para gerir.

Mais dificuldades, como se previa, teve o Barcelona para arrancar um triunfo no terreno da Real Sociedad (0-1). No Estádio Anoeta, valeu uma grande penalidade convertida por Neymar, aos 21’, e também alguma felicidade dos catalães no segundo tempo, altura em que Yuri fez um cruzamento/remate que por poucos centímetros não foi emendado por Oyarzabal. O segundo round deste embate está reservado para dia 26, em Camp Nou, onde os “blaugrana” tentarão confirmar que continuam na luta pela reconquista do troféu.

Em Itália, ficou finalmente fechado o quadro dos quartos-de-final da Taça, depois do triunfo categórico da Roma sobre a Sampdoria (4-0). Nainggolan (39’ e 90’), Dzeko (47’) e El Shaarawy (61’) fizeram os golos da noite e colocaram os romanos na rota do Cesena na próxima eliminatória. À equipa de Luciano Spalletti saiu o “brinde” no emparelhamento da fase que se segue (o Cesena ocupa o 18.º posto na Série B), tendo em conta o equilíbrio de forçoas nos restantes duelos: Nápoles-Fiorentina, Juventus-AC Milan e Inter Milão-Lazio.

