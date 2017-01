Slayer voltam a Portugal a 5 de Junho

Nome maior do metal e um dos componentes dos chamados Big Four do thrash metal, os Slayer voltam a Portugal em Junho para um concerto no Coliseu dos Recreios, em Lisboa.

Depois de terem sido confirmados como cabeças de cartaz do festival Primavera Sound de Barcelona e não constarem do alinhamento do evento-irmão no Porto, os Slayer vêm tocar no âmbito da mesma digressão mas em nome próprio a 5 de Junho.

Os Slayer, já sem o seu guitarrista Jeff Hanneman, que morreu em 2013, formam com os Megadeth, os Metallica e os Anthrax o quarteto central do movimento musical do metal nos anos 1980. Trazem em digressão o mais recente álbum Repentless (2015), o 11.º registo de originais do grupo criado em 1981 em Huntington Beach (Los Angeles), sucessor de World Painted Blood (2009), sendo o seu álbum mais elogiado o emblemático Reign in Blood (1986).

Já actuaram diversas vezes em Portugal, desde o Pavilhão Dramático de Cascais (entretanto demolido) em 1994 e 1998 ao festival Super Rock, em Lisboa, em 2008, bem como num concerto conjunto com os Megadeth, no Pavilhão Atlântico, em 2011.

Os bilhetes são postos à venda dia 20 e custam 32 euros.

