O que irá no pensamento de Will & Grace em 2017?

As peripécias dos melhores amigos Will & Grace deixaram marca no panorama televisivo dos anos 2000. Até então, nenhuma outra série transmitida no prime-time norte-americano tinha tido personagens homossexuais no elenco principal. O seu carácter revolucionário, a perspicaz referência de temas da cultura pop e o ousado comentário social e político tornaram-na num sucesso. A NBC anunciou na quarta-feira o regresso da série para uma temporada de dez episódios, que deverão ir para o ar entre o final deste ano e o início do próximo. O revival conta com o regresso de Eric McCormack (Will), Debra Messing (Grace), Sean Hayes (Jack) e Megan Mullally (Karen) no elenco principal e com os criadores Max Mutchnick e David Kohan, que serão argumentistas e produtores executivos. Também de regresso à equipa está o realizador James Burrows, que trabalhou nas oito temporadas emitidas entre 1998 e 2006.

PUB

“Estamos muito entusiasmados por ter de volta uma das comédias mais inteligentes e engraçadas da história da NBC”, disse Robert Greenblatt, administrador da NBC Entertainment, citado pela Variety. Os rumores sobre as negociações corriam desde Setembro, quando a equipa se reencontrou ao fim de uma década para gravar um especial de dez minutos a propósito das eleições presidenciais dos Estados Unidos. No curto episódio, Jack decidiu votar em Hilary Clinton tendo por base o apoio de Katy Perry à candidata democrata e foram mencionados Donald Trump, Hamilton e o filme Cinquenta Sombras de Cinza.

O burburinho sobre um possível retorno ganhou força quando a actriz Leslie Jordan deixou escapar em Dezembro que “a NBC pediu dez episódios para a próxima temporada televisiva, por isso a rodagem deverá começar em Julho”. A protagonista Debra Messing rapidamente desmentiu a afirmação da colega, dizendo que eram “apenas conversações”. A actriz tinha dito à People, em Setembro, que se a série regressasse, gostaria que fossem “dez episódios para a Netflix ou para a Amazon ou para algum sítio onde pudesse haver uma versão despudorada de Will & Grace”.

PUB

Pouco se sabe ainda do ponto em que a história retornará, mas foi divulgado um trailer que mostra Jack a gracejar sobre a separação de Brad Pitt e Angelina Jolie. No final da série, Will e Grace tinham ficado sem se falar durante vários anos, reencontrando-se brevemente quando ajudavam os filhos nas mudanças para a universidade. Não sabemos se os novos episódios ignorarão os acontecimentos do último episódio – à semelhança do especial das eleições – mas o humor promete ser tão actual e certeiro como sempre. “Eu e o Dave estamos absolutamente entusiasmados pela oportunidade de escrever o que vai no pensamento do Will, da Grace, do Jack e da Karen em 2017”, afirmou Max Mutchnick. Os novos episódios serão produzidos e distribuídos pela Universal Television.

Will & Grace teve um total de 194 episódios e arrecadou um recorde de 16 Emmys e 83 indicações ao longo de oito temporadas, tendo cada um dos membros do elenco conquistado pelo menos uma vitória relativa à sua actuação na série. Em 2006, a final da série reuniu mais de 18 milhões de espectadores.

PUB