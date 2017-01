Benjamin Clementine junta-se aos Gorillaz para questionar um mundo com Trump

Na véspera da tomada de posse de Donald Trump, os Gorillaz estão de volta com uma canção que aborda o poder, os grandes negócios e o dinheiro, naquilo que poderá ser uma alusão ao presidente eleito dos Estados Unidos. Seis anos após o lançamento do último álbum, The Fall, em 2011, a banda virtual regressa com um vídeo caracteristicamente psicadélico protagonizado por Benjamin Clementine, o vocalista convidado que aparece a cantar num cenário que lembra uma versão bizarra da Trump Tower.

“Nos tempos sombrios que correm, todos precisamos de alguém para admirar”, diz o guitarrista animado Murdoc, citado pela Entertainment Weekly (EW). “É por isso que vos dou esta nova música dos Gorillaz, um relâmpago de verdade numa noite escura. De nada. Agora despachem-se! O novo album não se vai escrever sozinho!”, exclama.

O vídeo, que foi realizado por Giorgio Testi e pelos Gorillaz e editado por Sebastian Monk, tira partido de imagens vívidas e alegóricas para interrogar a prevalência do preconceito, da corrupção e da ganância nos dias de hoje. O britânico Benjamin Clementine aparece em frente a um elevador dourado a interpretar o tema, alterando-se atrás de si diversas imagens de várias culturas e tribos de todo o mundo. Claro que, à boa moda dos Gorillaz, tem que haver uma dose de ligeireza à mistura, pautada, neste caso, pela presença de Bob Esponja.

Os fundadores dos Gorillaz, Damon Albarn (Blur) e Jamie Hewlett (designer e autor de banda desenhada Tank Girl) têm andado a trabalhar no regresso da banda aos palcos a par do quinto álbum, que deverá ser lançado no fim do ano. De acordo com a EW, Damon Albarn terá começado a trabalhar no álbum em 2014. Por sua vez, Hewlett terá referido que o novo disco, ainda sem nome anunciado, sairia em 2016.

O site UPROXX, que divulgou o vídeo em primeira mão, classifica Hallelujah Money como “um comentário relativo à América e ao resto do mundo”, e reitera que “talvez seja necessária uma banda de personagens virtuais para nos lembrar o que há de importante e precioso na natureza humana – é exactamente isso que a nova música dos Gorillaz faz”.

