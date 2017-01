At the drive-in confirmados para o Paredes de Coura

Os At the drive-in estão confirmados para a edição deste ano do Festival de Paredes de Coura, a decorrer naquela localidade minhota de 16 a 19 de Agosto, foi anunciado esta quarta-feira.

Conhecidos do pós-hardcore, os At the drive-in combinam ritmos imprevisíveis numa profundidade musical e originalidade únicas, segundo uma nota da promotora do festival.

A banda do Texas lançou um par de EPs antes de Acrobatic tenement (1996), In/Casino/Out (1998) e Relationship of command (2000), trabalho que gerou ainda mais hype e influenciou as gerações seguintes, mas não evitou que fosse anunciada uma pausa por tempo indeterminado.

Depois da separação, em 2001, Bixler e Rodriguez-Lopez formaram os The Mars Volta, enquanto Ward, Hajjar, e Hinojos seguiram com a banda Sparta.

Em 2012, a banda voltou às actuações ao vivo, regresso ao qual acrescentaram, este ano, o anúncio de uma nova aventura em estúdio.

Do novo álbum, o primeiro desde 2000, já se conhece Governed by contagions, aperitivo para a actuação do quinteto no Paredes de Coura, que marca a estreia da banda em Portugal.

Foals, Beach House, BadBadNotGood, Benjamin Clementine, !!!(Chk Chk Chk), Car Seat Headrest e Ty Segall são os nomes já confirmados para a edição deste ano do Paredes de Coura.

